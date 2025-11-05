Le coach rennais semble désormais tiré d’affaire. Et il devrait être un peu mieux épaulé…

Sur la sellette, Habib Beye avait été maintenu sur le banc du Stade Rennais après le match nul à Toulouse (2-2) et la victoire contre Strasbourg (4-1) est venue lui redonner plus de crédit. Selon Foot Mercato, ce mercredi, la famille Pinault souhaite maintenant mettre Beye « dans le meilleur confort possible ».

Les Pinault croit en Beye, Le Scornet (PSG) en route pour le SRFC

Et ils devraient mieux l’épauler, avec l’arrivée programmée de deux nouveaux adjoints : Mathieu Le Scornet, actuel Directeur Technique du Centre de Formation du PSG, est en effet annoncé. Tout comme Eric Blahic, qui pourrait prendre la place de Laurent Bessière, un proche d’Arnaud Pouille, en charge de l’aspect performance. « Ce serait un véritable coup dur pour le président de Rennes, qui avait oeuvré pour faire venir Bessière en mai, avec qui il avait déjà collaboré par le passé à Lens », commente « FM »…