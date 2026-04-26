Poussé vers la sortie cet été par l’OM, qui compte renflouer ses caisses avec son transfert, Mason Greenwood ne devrait pas rejoindre le Paris FC.

En début de semaine, notre correspondant à Marseille, Bastien Aubert, a révélé que le Paris FC songeait à recruter Mason Greenwood. L’attaquant anglais va être vendu par l’OM cet été afin d’assainir des finances dans le rouge vif. Le club de la capitale, propriété de la famille Arnault, a des moyens colossaux. Il était question de verser une belle indemnité à l’OM mais surtout d’octroyer un salaire très conséquent à Greenwood, digne de ce qui se fait au PSG. Mais, ce dimanche, L’Equipe ne confirme pas cette information, et ce pour deux raisons.

Budget mercato de 50 M€ maximum

Le premier, et le plus important, c’est que le Paris FC ne disposerait, selon le quotidien sportif, « que » d’une enveloppe de 35 à 50 M€ pour faire ses emplettes estivales. Ce qui n’est évidemment pas suffisant pour inciter l’OM à lâcher Mason Greenwood. Pour rappel, la direction marseillais devra verser entre 35 et 40% de l’indemnité perçue à l’ancien club de l’Anglais, Manchester United (tout dépendra d’une qualification en Champions League). Pour rentrer dans ses frais, l’OM, qui a versé 26 M€ pour s’attacher ses services à l’été 2024, devra donc vendre son joueur au minimum 60 M€. Et vu l’état de ses comptes, il miserait davantage sur 100 M€, quitte à l’envoyer en Arabie Saoudite. On est loin des moyens du Paris FC…

Par ailleurs, toujours selon L’Equipe, le club de la capitale et son directeur sportif, Marco Neppe, souhaiteraient recruter trois joueurs avec l’enveloppe dévolue, pas un seul. Et sur ces trois joueurs, un attaquant de pointe serait ciblé, pas un ailier. Les supporters de l’OM peuvent donc être rassurés : si Mason Greenwood quitte le club cet été, ils ne devraient pas le croiser la saison prochaine en Ligue 1…

🗞️ La une du journal L'Équipe du dimanche 26 avril 2026

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Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)