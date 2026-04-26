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FRANCE

PSG Mercato : après Ordonez, une autre piste défensive de l’OM explorée !

Par Raphaël Nouet - 26 Avr 2026, 07:53
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Oscar Mingueza en action contre son ancien club, le FC Barcelone.

Le PSG serait très intéressé par le défenseur équatorien de Bruges Joel Ordonez, qui a failli signer à l’OM l’été dernier, mais également par un arrière espagnol qui était également suivi par les Phocéens.

Même si le besoin de recruter des défenseurs ne s’est pas fait ressentir hier à Angers (3-0), le PSG a bien l’intention d’apporter un vent de fraîcheur à son arrière-garde cet été. C’est qu’il faut préparer la succession de Marquinhos (32 ans le 14 mai) tout en attirant des doublures d’un autre niveau que Lucas Hernandez ou Lucas Beraldo, qui semble avoir davantage d’avenir au milieu qu’en défense. Plusieurs pistes sont explorées par la direction parisienne, dont une mène à Joel Ordonez, arrière équatorien du Club Bruges, qui a été à deux doigts de signer à l’OM la saison dernière. Selon le compte X PSGInside-Infos, une autre piste marseillaise serait suivie par le PSG.

La Juve et des clubs anglais également intéressés par Mingueza

Cette piste, c’est celle d’Oscar Mingueza. Cet Espagnol, formé au FC Barcelone, arrive en fin de contrat au Celta Vigo. Ce statut de futur joueur libre a intéressé l’OM mais également la Juventus Turin et plusieurs formations anglaises. Latéral droit capable d’évoluer dans l’axe, il possède un profil polyvalent et bon techniquement qui plait forcément à Luis Enrique. L’entraîneur du PSG est sensible aux joueurs formés à la Masia car ils connaissent ses principes de jeu. S’il n’a jamais réussi à se faire une place au FCB, où il était critiqué à ses débuts, Mingueza a aujourd’hui bien progressé.

Le PSG, qui souhaite doubler tous les postes pour la saison prochaine, aurait ainsi un joueur de haut niveau pour seconder Achraf Hakimi mais également Marquinhos. Et si, en plus, cela permet de frustrer l’OM, cette piste Mingueza n’offre donc que des avantages…

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

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