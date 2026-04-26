L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, devrait titulariser face à l’OGC Nice les joueurs critiqués par Facundo Medina, alors que Medhi Benatia aurait fait censurer des propos du défenseur argentin.

Après huit jours de remous en tous genres suite à l’affreuse prestation à Lorient (0-2), les joueurs de l’OM devront se ressaisir, ce soir, contre Nice au Vélodrome. Car la victoire de Lyon (3-2 sur Auxerre) a permis aux Gones de prendre cinq points d’avance pour la 2e place, en attendant les résultats de Lille au Paris FC et de Rennes contre Nantes. La réponse des Phocéens est d’autant plus attendue que Facundo Medina a tiré à vue sur certains partenaires (Benjamin Pavard et Emerson Palmieri) lors de son interview à RMC. Déjà fissuré, le vestiaire marseillais a-t-il fini d’imploser après cette sortie ? Réponse ce soir. Mais ce qui est sûr, c’est que ces propos n’ont pas influencé Habib Beye dans ses choix.

Pavard et Palmieri quand même titulaires ?

En effet, selon L’Equipe, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri seront tout de même titulaires ce soir contre le Gym. Pas vraiment une surprise, étant donné qu’Habib Beye se cramponne à son système à trois défenseurs centraux et qu’en l’absence de Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley et Geoffrey Kondogbia, tous pour blessure, il n’a pas d’autres arrières centraux valides dans son effectif. Même réflexion pour Emerson Palmieri, qui n’a pas de concurrent au poste de piston gauche quand Igor Paixao est absent. On a hâte de voir ce que va donner la relation entre Facundo Medina et ses deux coéquipiers, les réactions de l’Argentin sur les éventuels ratés du Français et du Brésilien…

Pour ce qui est de l’équipe type, vu les très nombreuses absences, Habib Beye va faire du classique, hormis au milieu de terrain. L’Equipe pense que Pierre-Emile Hojbjerg, critiqué pour ses performances décevantes, va bien démarrer sur le banc, et être remplacé dans le onze par Tochukwu Nnadi. En attaque, c’est Hamed Junior Traoré qui prendra la suite d’Amine Gouiri, l’Ivoirien étant dans les petits papiers de Beye malgré des performances décevantes. Le onze de l’OM devrait être le suivant : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Timber, Nnadi, Emerson – Traoré, Aubameyang, Greenwood.

Une autre saillie de Medina censurée par Benatia ?

Par ailleurs, le journaliste du quotidien sportif, Mathieu Grégoire, s’est étonné hier sur X qu’un tweet de Ligue 1+ montrant un morceau d’une autre interview de Facundo Medina ait été supprimé. Dedans, le défenseur argentin expliquait ne pas être d’accord avec les propos de son directeur du football, Medhi Benatia, après la défaite à Lorient. Le dirigeant de l’OM avait jugé la prestation de ses joueurs de scandaleuse, les mettant plus bas que terre. La chaîne qui diffuse le championnat de France aurait-elle censuré ce passage sur ordre de Benatia ? Réponse ce soir lors du match contre Nice !

Ah le tweet de Ligue 1 + avec l’extrait de Facundo Medina expliquant qu’il n’était pas d’accord avec la sortie de Medhi Benatia à Lorient a été supprimé. Même sort demain pour ce passage de l’interview d’avant match? #OMOGCN — Mathieu Grégoire (@Serguei) April 25, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)