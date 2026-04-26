OM : Pierre Ménès prédit le pire et annonce une saignée au mercato

Dans une vidéo sur YouTube, Pierre Ménès a alerté sur la situation de l’OM en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.

L’OM traverse une fin de saison sous haute tension. 6e de Ligue 1 après avoir longtemps occupé le podium, le club phocéen voit la qualification pour la Ligue des champions sérieusement menacée. Une situation inquiétante sportivement, mais surtout potentiellement dramatique sur le plan économique selon Pierre Ménès.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club a livré une analyse très pessimiste sur l’avenir du club marseillais en cas d’échec dans la course à la C1.

Une qualification en Ligue des champions devenue vitale

Alors que l’OM reste engagé dans une lutte serrée pour le podium, une nouvelle contre-performance face à Nice pourrait éloigner encore davantage les hommes de Beye de la qualification directe en Ligue des champions. Une perspective que Pierre Ménès juge extrêmement préoccupante pour l’avenir du club.

Il explique notamment ses doutes sur la dynamique sportive actuelle :

« Il faudra quand même se demander comment une équipe qui ne joue désormais plus qu’un match par semaine, présente un contenu physique aussi faible. Est ce que c’est le moment à quatre journées de la fin de les tuer avec des doubles doses d’entrainement, je ne sais pas. J’ai l’impression que Benatia veut faire quelque chose parce qu’il faut faire quelque chose. Cela laisse planer des gros doutes sur l’avenir de l’OM », confie-t-il sur sa chaîne YouTube.

Un risque économique majeur en cas d’échec

Au-delà du terrain, c’est surtout l’équilibre financier du club qui inquiète Pierre Ménès. Selon lui, une absence de qualification en Ligue des champions pourrait entraîner une politique de réduction des coûts drastique imposée par Frank McCourt.

Il alerte ainsi sur un possible tournant majeur pour l’OM :

« Car si l’OM n’est pas en Ligue des Champions et c’est aujourd’hui une vraie possibilité, il est évident que McCourt va réclamer 100M€ de vente et faire peu d’investissement. Et il n’y aura pas Longoria pour faire des tours passe-passe pour contourner les désirs de McCourt. Et je ne suis pas certain que Stéphane Richard va demander à McCourt de dépenser beaucoup d’argent. Je pense même qu’il n’est pas du tout là pour ça et plus pour faire des économies avec un club beaucoup trop dépensier, surtout par rapport aux résultats qu’il y a », ajoute Pierre Ménès.

Un avenir incertain pour l’OM

Ces déclarations viennent renforcer les inquiétudes autour du projet marseillais, déjà fragilisé par des résultats irréguliers. Entre pression sportive, enjeux financiers et incertitude sur la stratégie à venir, l’OM aborde une fin de saison sous tension maximale.

Une non-qualification en Ligue des champions pourrait donc représenter bien plus qu’un simple échec sportif : un véritable tournant structurel pour le club.