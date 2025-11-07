Real Madrid : Mbappé rattrapé par la réalité après sa punchline sur Orelsan
Stade Rennais : Beye peut trembler, Haise prêt à prendre les commandes ?

Habib Beye (Stade Rennais)
William Tertrin
7 novembre 2025

Toujours en poste même s’il peut vaciller à tout moment, Habib Beye pourrait bien voir Franck Haise se rapprocher dangereusement du Stade Rennais.

Ça va mieux pour le Stade Rennais. Même si le club breton ne compte seulement que deux défaites cette saison, beaucoup trop de points ont été perdus en route, mais Habib Beye a été confirmé à son poste. Mais tout va beaucoup trop vite dans le foot, et un mauvais résultat contre le Paris FC ce vendredi soir pourrait une nouvelle fois rebattre les cartes quant à l’avenir du coach rennais.

Haise déjà préparé à prendre la porte ?

Nul doute que les dirigeants ont déjà planché sur des éventuels successeurs, et le nom de Franck Haise pourrait prendre beaucoup d’ampleur. En effet, l’entraîneur de l’OGC Nice a poussé une énorme gueulante ce jeudi soir après la nouvelle défaite des Aiglons en Ligue Europa (3-1 face à Fribourg).

Après avoir défoncé ses joueurs, il a également passé un message à ses dirigeants : « Le premier qui n’est pas bon, c’est moi ! S’il y a un qui est meilleur, ils (les dirigeants) le prendront. Je n’ai pas de problème avec ça. Mais, tant que je suis là, il faut que les mecs envoient ».

Haise méconnaissable, mais bientôt réuni avec Pouille ?

Un comportement qui a étonné pas mal de monde sur X, et notamment les supporters lensois, qui ne reconnaissent pas leur ancien entraîneur : « On a déjà vu des colères froides de Haise, même chez nous une ou deux fois, mais là ça n’a rien à voir, il vide son sac et c’est limite flippant ! Rarement (jamais) vu ça de la part d’un coach ».

Un agacement palpable de semaines en semaines, et même s’il a récemment prolongé jusqu’en 2029, il faudra surveiller la situation de Franck Haise dans les semaines à venir. Si son cas venait à se poser à Nice, il ne fait aucun doute qu’Arnaud Pouille, qu’il a connu à Lens, sera le premier à lui offrir un rebond très rapidement du côté de Rennes. Et on imagine mal Haise refuser une telle opportunité, surtout au vu de son entente avec Pouille, mais aussi de la présence d’anciens Lensois dans les rangs, au niveau du staff (Laurent Bessière, Ghislain Dubois, Myretha Guibert, Hervé Sekli) et de l’effectif (Samba, Frankowski, Fofana).

