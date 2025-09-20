Bien aidé par une première période de qualité et un penalty généreux mais secoué par le FC Nantes après la mi-temps, le Stade Rennais s’est finalement fait rejoindre à La Beaujoire (2-2). Les notes.

Le premier derby de la saison entre le FC Nantes et le Stade Rennais ne connaîtra pas de vainqueur (2-2). Malgré des premières minutes marquées par une grosse occasion de Mostafa Mohamed (voir plus bas), les Rouge et Noir ont ensuite pris leurs marques pour dominer outrageusement la première période. C’est au cours de celle-ci qu’ils ont bâti leur victoire. D’abord, suite à un penalty généreux transformé par Ludovic Blas. Et ensuite sur une action d’école conclue par Esteban Lepaul.

Le FC Nantes transfiguré en 2e mi-temps

Bien aidés par le turnover d’Habib Beye à la mi-temps, les hommes de Luis Castro ont montré plus de consistance en seconde période. C’est logiquement que Junior Mwanga a réduit la marque peu après l’heure de jeu suite à une confusion dans la surface (1-2, 64e). Si ce but a confirmé la meilleure forme du FC Nantes – avec Yassine Benhattab et Habib Habibou en détonateurs – il n’a pas réussi pas à déstabiliser le bloc rennais. La sortie sur blessure de Francis Coquelin (76e), entré huit minutes auparavant, a coupé un élan revigoré par un penalty provoqué par l’entrant Youssef El Arabi dans le temps additionnel. Mais Abline est tombé sur un grand Brice Samba (90+3) avant que le Marocain n’égalise finalement sur une dernière action chaude (90+5). Incroyable mais mérité !

TOPS :

Ludovic Blas : Un penalty transformé (en force) et une avant-dernière passe décisive… Le bilan de Ludovic Blas est quasi-parfait pour ce retour à La Beaujoire, qui peut regretter à jamais sa patte gauche soyeuse. Classe jusqu’au bout, il n’a pas célébré son but par respect pour son ancien club.

Valentin Rongier : Désormais bien ancré dans son rôle de capitaine du Stade Rennais, l’ancien milieu de l’OM a distillé les bons ballons dans un fauteuil. On l’a même vu déborder sur le côté droit pour la première grosse occasion rennaise. Remplacé par le jeune Djaoui Cissé à la pause.

Matthis Abline : Matthis Abline a été le danger le plus consistant côté nantais. Le Canari s’est battu tout le long et sa magnifique déviation de la tête pour Mostafa Mohamed (8e) aurait dû aller au bout. S’il rate une belle occasion juste avant la mi-temps, il est passeur décisif sur le but de Mwanga (1-2, 64e) mais il rate le penalty du 2-2 dans le temps additionnel ! Dur…

FLOPS :

Nicolas Cozza : Enfumé par Alidu Seidu sur le deuxième but de Lepaul (35e), Nicolas Cozza a même pris une soufflante de son entraîneur peu avant la pause. Il faut dire que le latéral gauche du FC Nantes a affiché ses limites sur cette rencontre : toutes les occasions rennaises ou presque en première période sont venues de son côté !

Mostafa Mohamed : Que se serait-il passé si Mostafa Mohamed s’était plus appliqué sur la première action du match ? Alerté par Abline (8e), l’attaquant égyptien s’est précipité et a totalement loupé son lob sur Brice Samba, pourtant bien avancé. Ce couac aurait pu tout changer…

Tylel Tati : Sa main a précipité la chute nantaise en première mi-temps : pourtant collée au corps, celle-ci a provoqué un penalty sévère transformé par Ludovic Blas en force. Sur ce match, on a malheureusement vu les 17 ans du prometteur défenseur des Canaris. Du mieux après la pause avant d’être remplacé par Coquelin, blessé huit minutes après son entrée sur un enroulé (76e) !

Les notes du derby :

FC Nantes : Lopes (4) – Amian (5), Awaziem (5), Tati (4, puis Coquelin puis Habibou), Cozza (3, puis El Arabi 8) – Mwanga (6), Lepenant (6, puis Radakovic), Leroux (5), Lahdo (4, puis Camara) – Mohamed (4, puis Benhattab), Abline (5,5).

Stade Rennais : Samba (7) – Seidu (6, puis Brassier), Rouault (5), Jacquet (5), Merlin (5) – Rongier (7, puis Cissé), Fofana (7), Camara (6), Blas (8, puis Hateboer) – Embolo (5, puis Al Tamari), Lepaul (7).