PSG : Luis Enrique se méfie d’un Athletic qui se compare à Astérix
Stade Rennais Mercato : le Real Madrid et le PSG envoient Jacquet loin des Rouge et Noir

Jérémy Jacquet en action lors de PSG-Stade Rennais samedi dernier.
Raphaël Nouet
9 décembre 2025

Titulaire indiscutable en défense au Stade Rennais à seulement 20 ans, Jérémy Jacquet a tapé dans l’œil de Liverpool, qui cherche un remplaçant à Ibrahima Konaté, courtisé par le PSG et le Real Madrid.

Depuis le début de la saison, Jérémy Jacquet impressionne en défense centrale à Rennes. Le grand arrière fait preuve d’une sérénité à toute épreuve, à même pas 20 ans. Il a certes été expulsé samedi soir au Parc des Princes (0-5) mais la faute commise sur Gonçalo Ramos ne semblait pas intentionnelle. Cela n’a d’ailleurs pas empêché Habib Beye de faire l’éloge de son jeune joueur en conférence de presse, rappelant qu’il avait moins de 30 matches chez les professionnels.

Liverpool le veut pour l’après-Konaté

L’entraîneur du Stade Rennais a intérêt à profiter à fond de son jeune défenseur car il pourrait partir plus rapidement que prévu ! Selon Sport, Liverpool viserait Jérémy Jacquet pour remplacer à terme Ibrahima Konaté. L’international français est en fin de contrat avec les Reds en juin. Courtisé par le PSG et le Real Madrid, il n’a pas donné suite aux propositions de prolongation du LFC. Tout semble indiquer qu’il ne sera plus en Angleterre la saison prochaine.

La direction liverpuldienne aurait donc coché le nom de Jacquet sur ses tablettes, même si elle a déjà recruté l’Italien Giovanni Leoni (18 ans) cet été en provenance de Parme. Mais de toute façon, à terme, il faudra aussi remplacer Virgil van Dijk, qui a 34 ans et qui est beaucoup moins impérial cette saison. Jérémy Jacquet a clairement l’étoffe pour porter le maillot de Liverpool.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, interviewé avant le match à Monaco.
L'ancien propriétaire de l'OL John Textor.
Jérémy Jacquet en action lors de PSG-Stade Rennais samedi dernier.
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, présent lors de l'échauffement de son équipe.
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, est sous pression avant le match contre Manchester City.
Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant le match à Lille.
Luis Enrique (PSG)
Eirik Horneland (ASSE)
Matt O'Riley (OM)
Marcus Rashford (FC Barcelone)
Luis Castro (FC Nantes)
Ivan Gazidis (ASSE)
Jorge Carrascal (Flamengo)
Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
Le journaliste Pierre Ménès avant un match à la Meinau.
Marc Guehi (Crystal Palace)
Alvaro Arbeloa (Real Madrid)
Will Still déçu lors d'un match de Southampton.
Jeffrey De Lang et Yehvann Diouf se saluant à la fin de Nice-OM.
Ebenezer Annan (ASSE)
Mike Maignan (AC Milan)
Jérémie Boga (OGC Nice)
Antoine Griezmann (Atlético Madrid)
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l'actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L'été indien des Gones se poursuit
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Talkshow OL : l'Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Stassin vers Rennes, l'ASSE menacée au mercato…
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l'Académie qui pourraient exploser
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
