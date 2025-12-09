Titulaire indiscutable en défense au Stade Rennais à seulement 20 ans, Jérémy Jacquet a tapé dans l’œil de Liverpool, qui cherche un remplaçant à Ibrahima Konaté, courtisé par le PSG et le Real Madrid.

Depuis le début de la saison, Jérémy Jacquet impressionne en défense centrale à Rennes. Le grand arrière fait preuve d’une sérénité à toute épreuve, à même pas 20 ans. Il a certes été expulsé samedi soir au Parc des Princes (0-5) mais la faute commise sur Gonçalo Ramos ne semblait pas intentionnelle. Cela n’a d’ailleurs pas empêché Habib Beye de faire l’éloge de son jeune joueur en conférence de presse, rappelant qu’il avait moins de 30 matches chez les professionnels.

Liverpool le veut pour l’après-Konaté

L’entraîneur du Stade Rennais a intérêt à profiter à fond de son jeune défenseur car il pourrait partir plus rapidement que prévu ! Selon Sport, Liverpool viserait Jérémy Jacquet pour remplacer à terme Ibrahima Konaté. L’international français est en fin de contrat avec les Reds en juin. Courtisé par le PSG et le Real Madrid, il n’a pas donné suite aux propositions de prolongation du LFC. Tout semble indiquer qu’il ne sera plus en Angleterre la saison prochaine.

La direction liverpuldienne aurait donc coché le nom de Jacquet sur ses tablettes, même si elle a déjà recruté l’Italien Giovanni Leoni (18 ans) cet été en provenance de Parme. Mais de toute façon, à terme, il faudra aussi remplacer Virgil van Dijk, qui a 34 ans et qui est beaucoup moins impérial cette saison. Jérémy Jacquet a clairement l’étoffe pour porter le maillot de Liverpool.