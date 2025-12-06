PSG : Luis Enrique écarte Zabarnyi pour éviter un conflit avec Safonov !
Le Stade Rennais capable de viser la Champions League ? Pouille répond !

Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille.
Raphaël Nouet
6 décembre 2025

Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille, a fait l’apologie de son entraîneur, Habib Beye, avec qui il voit son club aller loin.

Alors que son équipe s’apprête à défier le PSG au Parc des Princes, le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille, a accordé une interview à L’Equipe. Dedans, il révèle le moment où tout a basculé, selon lui, en faveur des Rouge et Noir cette saison, et plus particulièrement d’Habib Beye, sous pression après une série de mauvais résultats. Il répond également aux accusations de dirigeant dépensier qui lui collent à la peau depuis son passage à Lens. Le quotidien sportif l’interroge également sur les objectifs du SRFC cette saison. Voici sa réponse :

« Plus de certitudes sur notre objectif réel fin février-début mars »

« Habib peut être un coach assez fort pour Rennes et pour aller chercher l’Europe, oui. De par son bagage, sa capacité d’adaptation, sa sensibilité à la transversalité dans un club, à la tête d’un groupe, staff et joueurs, à fort potentiel également. L’important, c’est notre gestion du chemin. Avec plus de certitudes sur notre objectif réel fin février-début mars. »

Arnaud Pouille veut attendre de voir si la bonne passe actuelle va se prolonger ou si la mauvaise du début de saison n’était pas qu’un simple concours de circonstances. Lui pense que le groupe avait besoin de se former, les joueurs d’apprendre à se connaître. Pour la course à la Champions League, cela semble compliqué, Lens, le PSG, l’OM et Lille ayant pris de l’avance. Mais pour l’Europa League, ça paraît tout à fait jouable !

Ligue 1Stade Rennais
