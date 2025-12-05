Stade Rennais : Blas sur le départ ? Un des meilleurs joueurs de Ligue 1 ciblé pour le remplacer !

FC Barcelone : un top buteur en approche… et ce n’est ni Harry Kane ni Julián Álvarez !
Louis Chrestian
5 décembre 2025

Le mercato pourrait une nouvelle fois s’agiter du côté du Stade Rennais. Alors que l’équipe d’Habib Beye remonte la pente avec une série de bons résultats, deux noms reviennent avec insistance dans les discussions de départ : Ludovic Blas et Seko Fofana.
Et pour Blas, les choses semblent s’accélérer.

Blas, de cadre à potentiel départ

Recruté pour être l’un des fers de lance du projet rennais, Ludovic Blas n’a jamais totalement explosé sous le maillot rouge et noir. Entre fulgurances et irrégularités, l’ancien Nantais peine à s’imposer durablement dans le onze, au point que plusieurs sources, dont Jonathan35001 sur X, spécialiste considéré comme fiable sur le mercato du SRFC, affirment que Blas souhaite partir dès cet hiver.

Une offre d’environ 15 millions d’euros serait même déjà dans les tuyaux selon les rumeurs persistantes de ces dernières semaines.

Et derrière cette possible vente, un nom revient avec insistance pour le remplacer.

Ilan Kebbal, le profil parfait pour renaître

Il était déjà apprécié par la direction rennaise l’été dernier, et son nom ressort à nouveau : Ilan Kebbal, l’ancien Rémois actuellement au Paris FC.

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le club francilien — 6 buts et 4 passes décisives — le milieu offensif explose littéralement depuis plusieurs mois grâce à son volume de jeu, sa créativité et sa capacité à faire la différence entre les lignes.
Sa valeur marchande estimée à 10 millions d’euros en ferait une recrue talentueuse, accessible, et cohérente avec la politique rennaise.

Bien qu’il évolue en Ligue 2, Kebbal est régulièrement décrit comme l’un des joueurs les plus en forme du football français sur ce début de saison, et son style technique collerait parfaitement aux idées d’Habib Beye.

Blas out, Kebbal in ?

Le Stade Rennais pourrait donc se retrouver dans une configuration idéale :

  • Vendre Blas pour 15 M€,
  • Recruter Kebbal pour 10 M€,
  • Obtenir un joueur plus régulier, plus décisif et parfaitement adapté aux besoins du coach.

Avec un SRFC de nouveau ambitieux et une direction qui veut stabiliser un effectif cohérent, le timing semble parfait pour opérer ce changement majeur au poste de meneur de jeu au Stade Rennais.

