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FRANCE

RC Lens : coup dur pour les Sang et Or avant Brest

Par Fabien Chorlet - 22 Avr 2026, 17:20
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Les supporters du RC Lens

Les supporters lensois ont été interdits de déplacement pour le match de Ligue 1 entre Brest et le RC Lens.

Le RC Lens poursuit sa saison exceptionnelle. Large vainqueurs ce mardi de Toulouse (4-1), les Sang et Or se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France où ils affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre le RC Strasbourg et l’OGC Nice, prévu ce mercredi (21h). En attendant cette finale, qui se jouera le vendredi 22 mai au Stade de France, les hommes de Pierre Sage doivent aussi sécuriser leur superbe deuxième place en championnat. Ils se déplaceront ce vendredi (20h45) sur la pelouse du Stade Brestois, en match ouverture de la 31e journée de Ligue 1.

Les supporters du RC Lens interdits de déplacement à Brest

Mais les Lensois ne pourront pas compter sur le soutien de leurs supporters pour ce déplacement dans le Finistère. Et pour cause, le ministère de l’Intérieur a pris un arrêté interdisant le déplacement des supporters artésiens vendredi au stade Francis-Le Blé. Cette décision intervient un an après les incidents survenus entre les supporters du RC Lens et de Brest.

« En conséquence, le secteur visiteurs sera fermé et le Stade Brestois procédera au remboursement de l’ensemble des détenteurs de billets originaires du Pas-de-Calais, dans tout le stade Francis-Le Blé », précise le SB29 dans un communiqué publié sur son site officiel.

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