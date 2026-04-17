FC Nantes : avant Brest, Halilhodzic envoie une nouvelle pique aux Kita !

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Le FC Nantes joue peut-être sa survie ce dimanche 19 avril face au Stade Brestois 29 à la Beaujoire (17h15). En grande difficulté au classement, les Canaris se rapprochent dangereusement de la Ligue 2 et n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. Dans ce contexte extrêmement tendu, Vahid Halilhodžić s’est présenté en conférence de presse avec un discours offensif. Interrogé sur les raisons de la faillite sportive actuelle, le technicien nantais a glissé une nouvelle pique à peine voilée à la famille Kita, propriétaire du club…

Une sortie forte à seulement deux jours d’un rendez-vous capital pour l’avenir du FC Nantes.

Halilhodzic évoque un manque de compétence

Questionné sur le décalage entre les difficultés de l’équipe première et la dynamique positive observée dans d’autres secteurs du club, Vahid Halilhodzic n’a pas voulu entrer totalement dans les détails… tout en laissant entendre beaucoup de choses.

« Je sais parfaitement bien ce qu’il faut faire, mais c’est trop tôt. Si j’entre dans les détails… »

Une première phrase lourde de sous-entendus. L’ancien sélectionneur de plusieurs nations a ensuite rappelé son précédent départ du club en 2019, déjà lié à des désaccords internes.

« La dernière fois que j’ai quitté Nantes, c’était à cause de ça. »

Puis, sans citer directement Franck Kita, directeur général du FC Nantes, Halilhodzic a durci le ton.

« Pour conduire un club d’un tel niveau, il faut avoir des gens aux bonnes places et compétents. »

Le message est limpide : selon lui, le problème nantais dépasse largement le rectangle vert.

Une gestion à distance pointée du doigt

Vahid Halilhodzic a également insisté sur un autre sujet sensible : la présence quotidienne de la direction au sein du club. En tapant sur son pupitre, il a livré une phrase particulièrement marquante.

« Pour diriger un club sportivement et financièrement, il faut être compétent. Et il faut être là. »

Cette remarque vise clairement la gouvernance du FC Nantes, régulièrement critiquée par les supporters et de nombreux observateurs.

Depuis plusieurs saisons, la famille Kita fait face à une contestation croissante autour de sa gestion sportive, des changements fréquents d’entraîneurs et des choix de mercato souvent discutés.

La sortie d’Halilhodzic ne fera qu’alimenter davantage les tensions.

Nantes joue sa survie contre Brest

Au-delà de la polémique, l’urgence reste sportive. Le match face au Stade Brestois 29 ressemble à une véritable finale pour les Canaris.

Une victoire permettrait de relancer l’espoir du maintien en Ligue 1. En revanche, un nouveau faux pas rapprocherait encore davantage Nantes d’une relégation redoutée.

Dans une Beaujoire sous tension, les joueurs devront faire abstraction du climat pesant en interne pour répondre présent sur le terrain.

Une fracture de plus en plus visible

Les mots de Vahid Halilhodzic traduisent surtout un malaise profond. En pleine crise sportive, l’entraîneur nantais semble vouloir rappeler que les responsabilités ne concernent pas uniquement les joueurs.

À Nantes, la fin de saison s’annonce brûlante. Entre la lutte pour le maintien et la contestation autour des Kita, chaque journée peut désormais faire basculer l’avenir du club.