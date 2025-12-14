🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, estime avoir joué un rôle dans le rebond de Mousa al-Tamari, décevant lors de ses premiers pas au Stade Rennais la saison dernière.

Le succès du Stade Rennais dans le derby contre Brest (3-1) portait autant la signature de Mousa al-Tamari que de Kenny Lala. Car l’ailier jordanien a profité de grossières erreurs du défenseur brestois pour être passeur décisif sur l’égalisation puis buteur. Après le coup de sifflet final, son entraîneur, Habib Beye, a été interrogé sur ce retour de flamme chez un joueur tellement décevant depuis son arrivée en Bretagne en février dernier en provenance de Montpellier. Beye a estimé avoir joué un grand rôle dans ce réveil via une exigence au quotidien et un replacement dans le couloir gauche de l’attaque…

« Il a élevé son curseur à tous les niveaux »

« Il est complètement différent du Mousa que j’ai connu il y a six mois. C’est un joueur qui joue avec le plaisir, avec le sourire, sans se poser de questions, qui au quotidien a élevé son curseur à tous les niveaux. Il est récompensé, il ne s’arrête jamais de presser, d’avancer. C’est ce à quoi l’équipe doit ressembler tout le temps. »

« Lorsqu’il était sur le côté droit, on avait aussi beaucoup de profondeur, mais comme il rentrait souvent sur son pied gauche, quand il prenait de la vitesse, elle était freinée. Là, sur ce côté gauche, il n’a plus besoin de ralentir pour rentrer sur son pied droit. Donc il utilise sa plus grande qualité à mon sens, ce côté supersonique. Il y a peu de joueurs qui peuvent le contenir sur cet aspect-là et je pense qu’il a trouvé beaucoup de plaisir aussi dans ce poste-là. »