Stade Rennais : Beye a déjà trouvé comment compenser un éventuel départ de Jacquet

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Après la lourde déconvenue à Paris, le Stade Rennais replonge immédiatement dans le bain avec la réception de Brest pour le derby de la 16e journée de Ligue 1. Sur le banc, Habib Beye fait face à son premier vrai casse-tête de composition : bâtir une équipe compétitive malgré l’absence de Jérémy Jacquet, fraîchement suspendu et très sollicité sur le marché.

Retour sur la dernière rencontre

Le week-end dernier a laissé des traces. La claque reçue face au PSG (0-5) a mis en lumière quelques fragilités, mais aussi la volonté du staff de rester fidèle à ses principes de jeu. Même réduits à dix, les Rouge et Noir n’ont pas abandonné le ballon, signe que la philosophie de Beye ne vacille pas si facilement.

Jérémy Jacquet suspendu : quel impact ?

L’expulsion de Jérémy Jacquet à Paris force Beye à revoir ses plans derrière. Le défenseur, très courtisé en Europe et notamment par le Real Madrid, a laissé un vide que le coach breton comble a priori sans chamboulement en optant pour Anthony Rouault à ce poste. Un choix assez logique, qui prouve qu’en cas de départ du joueur de 20 ans, Habib Beye a déjà une solution prête à l’emploi.

La composition probable du Stade rennais

Sans surprise, le onze de départ devrait rester fidèle à celui aligné lors des dernières sorties, hormis ce remplacement poste pour poste en défense centrale. Cela signifie que Djaoui Cissé, sorti prématurément face au PSG, est pressenti pour retrouver d’entrée sa place au milieu.

Samba – Aït-Boudlal, Rouault, Brassier – Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari – Lepaul, Embolo.

Quels changements à prévoir ?

L’absence de Jacquet ne bouleverse donc pas la ligne directrice du Stade Rennais. Ce minimalisme dans la rotation apparaît comme une volonté affirmée de rebondir sans tout remettre en cause. Dans l’entrejeu, la gestion du cas Djaoui Cissé interroge mais, selon les tendances, il garde la confiance malgré sa sortie à la pause à Paris.

Enfin, le cas Seko Fofana reste scruté, même si aucune information concrète n’infléchit pour l’instant les choix du staff. Pour ce rendez-vous crucial, la priorité est de montrer que l’équipe n’a pas perdu sa solidité, tout en gardant son identité, comme l’illustre l’approche générale de Beye depuis sa prise de fonction.

Face à Brest, la recette est claire : réagir avec un collectif resserré et ne pas renier ce qui a fait la force de Rennes jusqu’ici. Ce derby s’annonce déjà décisif dans la gestion de cette fin de phase aller.