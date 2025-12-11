Stade Rennais : Habib Beye tient son défenseur du futur, c’est signé !

Le Stade Rennais annonce ce jeudi la signature d’un de ses plus grands espoirs, Ruben Lomet.

Dans le sillage d’Elias Legendre Quiñonez, le Stade Rennais annonce ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Ruben Lomet, le capitaine de l’Équipe de France U18. Le natif de Saint-Malo avait pris part au succès du SRFC en Coupe Gambardella la saison passée, la quatrième édition remportée par les Rouge et Noir.

Titulaire face à Nice en quarts, en demie à Auxerre, et lors de la finale contre Dijon, il avait inscrit un but décisif pour relancer son équipe face aux Aiglons. Il était le capitaine des Tricolores à l’occasion du Mondial U17 à l’automne. « C’est une grande fierté pour moi et ma famille qui a fait beaucoup de sacrifices, a commenté le défenseur. Je remercie le club pour la confiance accordée. Je venais au Roazhon Park avec mon papa et mon frère, je suis supporter du club depuis toujours. Quand le Stade Rennais m’a appelé la toute première fois, c’était un moment magique. Signer ce premier contrat professionnel était un rêve mais aujourd’hui ce n’est qu’une étape, il y a encore des choses à aller chercher. Je continuerai à travailler pour un jour m’entraîner avec le groupe professionnel et jouer au Roazhon Park. »

Lomet Rennais jusqu’en 2029

Denis Arnaud, le Directeur de l’Académie du Stade Rennais, s’est également félicité de cette signature. « Ce premier contrat professionnel est une suite logique pour Ruben. Depuis son arrivée au club à l’âge de 11 ans, il a beaucoup travaillé, su être à l’écoute, et fait preuve d’une grande rigueur. À son âge il possède déjà une grande expérience avec notamment le succès en Gambardella et sa participation à la Coupe du Monde U17 avec l’Équipe de France. Ruben est un joueur calme avec un bon pied gauche et capable d’apporter offensivement, il a aussi une marge de progression dans le leadership et l’agressivité. Cette saison il fera partie des joueurs cadres de l’équipe qui va disputer la Gambardella. Je tiens également à souligner la qualité d’écoute et la confiance de la famille de Ruben. »