Stade Rennais : le message fort d’Habib Beye à Seko Fofana

Sur le point de faire son grand retour avec le Stade Rennais, Seko Fofana cristallise toutes les attentes. À la veille du match face à Brest et en pleine préparation pour la CAN 2025, le milieu ivoirien voit son entraîneur, Habib Beye, lui envoyer un message porteur d’espoirs…

Blessé et écarté du groupe fin octobre pour un manque d’implication à l’entraînement, Fofana a vécu une année 2025 mouvementée. Entre douleurs aux ischios et perte de sa place, il n’a pas été un acteur majeur du bon passage de Rennes ces derniers mois.

Samedi, face à Brest, l’ancien Lensois pourrait retrouver le groupe. Ce retour s’annonce décisif pour la dynamique du club mais aussi pour relancer l’international ivoirien à l’approche d’un rendez-vous continental majeur.

Beye compte toujours sur Fofana

Pour Habib Beye, le message adressé à Fofana en conférence de presse est limpide : « Quand on possède ce statut, cette expérience, on doit montrer l’exemple et prendre ses responsabilités. » L’entraîneur insiste sur la nécessité d’une implication totale, rappelant que la réintégration ne passera que par la performance. « C’est un compétiteur, il fait tout pour retrouver sa place et apporter dans ce sprint final une intensité digne de son talent ». Voilà qui résume l’attente du staff rennais, dans un contexte où le collectif prime sur les individualités.

Le président Arnaud Pouille ne cache pas non plus sa confiance : Fofana reste selon lui « le premier à vouloir démontrer sa valeur et aider le Stade Rennais à franchir un cap ». Un message encourageant, alors que le Stade Rennais veut repartir de l’avant après des semaines tendues et sa lourde défaite à Paris (0-5).