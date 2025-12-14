OM, ASSE, Stade Rennais, OGC Nice Mercato : un club va passer à l’attaque pour Abdelli (Angers SCO) !

Alors que son nom est lié à plusieurs clubs de Ligue 1 dont l’OM, mais aussi du côté de l’ASSE, Himad Abdelli attise aussi certaines convoitises à l’étranger.

Le Mercato hivernal s’annonce déjà bouillant pour Himad Abdelli. Alors que le meneur de jeu d’Angers empile les bonnes prestations, lui qui sort d’un très bon match contre le FC Nantes (4-1), son avenir attire désormais les regards en Ligue 1 et au-delà des frontières. Le nom de l’Algérien, évoqué de longue date du côté de l’ASSE, est revenu ces derniers mois à l’OGC Nice et au Stade Rennais, mais aussi à l’OM où plusieurs consultants et anciens jouyeurs ont suggéré son nom au duo Longoria-Benatia pour le Mercato de janvier.

Le FC Séville vise Abdelli

Mais selon Foot Mercato ce dimanche, parmi les prétendants les plus déterminés, le FC Séville, à la peine cette saison en Liga, accentue sa pression pour obtenir la signature du milieu de terrain, dont le contrat au SCO prend fin en juin. Le club andalou n’a jamais été aussi proche de passer à l’action. Il verrait en lui un élément capable d’insuffler une nouvelle dynamique à son effectif. À 26 ans, Abdelli dispose désormais d’une main totalement libre pour orienter son futur, une situation rare pour un joueur de ce calibre et qui pourrait bien faire monter les enchères. Cette ouverture a poussé Angers à tenter une prolongation, sans succès. Tout laisse donc à penser que l’Algérien donnera une nouvelle orientation à sa carrière en 2026. Peut-être même dès cet hiver…