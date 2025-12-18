Robert Lewandowski (37 ans), figure incontournable du FC Barcelone, n’a toujours pas tranché sur la suite de sa carrière. Prolongera-t-il l’aventure sous les couleurs catalanes ou osera-t-il tenter un défi XXL aux États-Unis ?

À 37 ans, Robert Lewandowski sait que sa carrière est derrière lui mais il affiche sa volonté claire : il se verrait bien rester au Camp Nou. Installé à Barcelone avec sa famille, « Lewy » est prêt à consentir d’importants efforts financiers, acceptant même un salaire largement inférieur à ses standards actuels — condition quasi indispensable pour convaincre la direction barcelonaise de miser sur lui pour une saison supplémentaire.

Le club catalan sous pression financière

Mais même cette main tendue ne dissipe pas les doutes. Le FC Barcelone fait face à une équation budgétaire délicate. La masse salariale explose, et prolonger un joueur de 37 ans, même conciliant, implique de tirer un trait sur certaines ambitions. Les dirigeants songent à régénérer l’effectif et lorgnent déjà des pistes de renfort offensif, avec l’ombre du jeune phénomène Julián Álvarez en ligne de mire. Face à ces enjeux, chaque option reste sur la table… et l’avenir de l’ex-star du Bayern demeure loin d’être verrouillé.

Chicago Fire, la piste chaude pour la star polonaise

Ambiance différente outre-Atlantique : Sport assure que le Chicago Fire, franchise phare de la Major League Soccer, a intensifié ses manœuvres ces dernières semaines. Les discussions sont avancées, positives, et le volet financier n’effraie pas les dirigeants américains. L’attractivité de la ville, avec sa communauté polonaise très active, aurait séduit Lewandowski, qui ne ferme aucune porte à un départ surprise.

Pour le club de Chicago, où est déjà passé un certain Robert Beric à son départ de l’ASSE en janvier 2020, s’offrir une telle légende propulserait immédiatement la franchise sous les projecteurs, tandis que côté joueur, c’est la promesse de poursuivre l’aventure au haut niveau dans un environnement passionné et moins exigeant sportivement.

La Saudi Pro League toujours à l’affût

Pas question d’enterrer les pistes exotiques. L’Arabie saoudite continue de guetter la situation avec attention. Plusieurs écuries du Golfe s’imaginent attirer le capitaine de la sélection polonaise, surfant sur la vague des arrivées spectaculaires en Saudi Pro League. Toutefois, ces tentatives semblent, à ce stade, reléguées au second plan face à l’ambition américaine. Parmi les autres tendances du marché, certains clubs européens anticipent déjà de nouveaux coups, à l’image de la volonté de recruter des profils offensifs en Ligue 1 comme Niclas Füllkrug, piste surprise de mercato en Ligue 1.

Un destin en suspens : quelle décision finale pour Lewy ?

Le feuilleton continue, la tension monte. Entre la tentation de marquer encore l’histoire à Barcelone et l’opportunité d’exporter son talent en MLS, Lewandowski pioche dans un jeu de cartes où le scénario final est tout sauf écrit. Les supporters retiennent leur souffle, et le monde du football s’interroge : l’attaquant s’offrira-t-il un dernier défi de prestige ou choisira-t-il la stabilité au Barça ? Pour l’heure, l’incertitude domine. La balle est dans le camp de Lewy. La décision, elle, s’annonce aussi attendue que scrutée… jusqu’à la dernière minute du mercato.