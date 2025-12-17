À LA UNE DU 17 DéC 2025
[10:49]PSG Mercato : un attaquant déjà signé, Akliouche et un crack au milieu attendus… Doha a encore craqué !
[10:17]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Nice ! 
[10:00]OL Mercato : un crack qui fait saliver le FC Barcelone juste après Endrick cet hiver ?
[09:45]Le clan Mbappé en remet une couche sur le PSG, quelles suites pour l’affaire ? 
[09:30]Revue de presse espagnole : Yamal se prend un scud de Madrid, les arbitres fracassent Pérez et le Real ! 
[09:12]OM Mercato : un petit prodige en attaque et champion du monde arrive à Marseille !
[08:48]ASSE Mercato : Kilmer Sports déclare la guerre au Stade Rennais et frappe fort pour l’après Ekwah !
[08:30]RC Lens Mercato : après Baidoo, la Premier League fond sur un autre titulaire de Sage ! 
[08:12]FC Nantes : Kantari va récupérer deux buteurs en janvier
[07:45]OM : une arme offensive de plus pour De Zerbi en janvier, le PSG tremble déjà ! 
ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Nice ! 

Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 10:17
Eirik Horneland (ASSE)
Eirik Horneland a reçu plusieurs bonnes nouvelles avant le périlleux déplacement de l’ASSE à Nice dimanche en Coupe de France.

La fin d’année approche à l’ASSE. Ce dimanche à 14h45, les Verts se déplacent à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice. L’enjeu est clair. Une place pour les 16es de finale de la Coupe de France. Et une dernière sortie avant la trêve hivernale.

La liste des absents est longue : Joshua Duffus, Aimen Moueffek, Joao Ferreira, Chico Lamba, Lassana Traoré et Ebenezer Annan. La bonne nouvelle est mince. Absent lors de la dernière rencontre face à Bastia, Paul Eymard a fait son retour à l’entraînement ce mardi. Il s’agit du seul joueur récupéré par Eirik Horneland à l’ASSE avant ce déplacement en terres niçoises.

L’OGC Nice est la pire défense d’Europe !

Autre bonne nouvelle : l’OGC Nice est devenue à Lens l’équipe ayant encaissé le plus de buts parmi les clubs des 5 grands championnats en compétition officielle cette saison à égalité avec Francfort : 46 ! L’ASSE aura donc forcément des opportunités dimanche à l’Allianz Riviera. 

Enfin, au niveau du corps arbitral, les Verts ne sont pas en reste non plus puisque c’est Gaël Angoula qui a été désigné pour officier lors de ce 32ème de finale de Coupe de France. Il a arbitré qu’une seule fois l’OGC Nice dans sa carrière : un 1-1 à Nantes le 20/10/2024 en Ligue 1. On notera enfin qu’il n’y aura pas de VAR au programme puisque celle-ci devrait faire son apparition à partir des quarts de finale.

ASSEOGC Nice

