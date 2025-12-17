ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Nice ! 

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Eirik Horneland a reçu plusieurs bonnes nouvelles avant le périlleux déplacement de l’ASSE à Nice dimanche en Coupe de France.

La fin d’année approche à l’ASSE. Ce dimanche à 14h45, les Verts se déplacent à l’Allianz Riviera pour défier l’OGC Nice. L’enjeu est clair. Une place pour les 16es de finale de la Coupe de France. Et une dernière sortie avant la trêve hivernale.

La liste des absents est longue : Joshua Duffus, Aimen Moueffek, Joao Ferreira, Chico Lamba, Lassana Traoré et Ebenezer Annan. La bonne nouvelle est mince. Absent lors de la dernière rencontre face à Bastia, Paul Eymard a fait son retour à l’entraînement ce mardi. Il s’agit du seul joueur récupéré par Eirik Horneland à l’ASSE avant ce déplacement en terres niçoises.

L’OGC Nice est la pire défense d’Europe !

Autre bonne nouvelle : l’OGC Nice est devenue à Lens l’équipe ayant encaissé le plus de buts parmi les clubs des 5 grands championnats en compétition officielle cette saison à égalité avec Francfort : 46 ! L’ASSE aura donc forcément des opportunités dimanche à l’Allianz Riviera.

Enfin, au niveau du corps arbitral, les Verts ne sont pas en reste non plus puisque c’est Gaël Angoula qui a été désigné pour officier lors de ce 32ème de finale de Coupe de France. Il a arbitré qu’une seule fois l’OGC Nice dans sa carrière : un 1-1 à Nantes le 20/10/2024 en Ligue 1. On notera enfin qu’il n’y aura pas de VAR au programme puisque celle-ci devrait faire son apparition à partir des quarts de finale.