Alors que 2025 touche à sa fin, Mason Greenwood n’a pas pu battre le record de Florian Thauvin sur le nombre de buts inscrits lors d’une année civile avec l’OM en compétition officielle.

L’histoire offensive de l’Olympique de Marseille s’écrit génération après génération, à travers les exploits de ses attaquants de légende. Mais à l’heure où Florian Thauvin rayonne avec le RC Lens, c’est un duel à distance avec Mason Greenwood qui captive les supporters marseillais et fait écho aux grandes heures d’André-Pierre Gignac. Retour sur ces stars incontournables qui ont marqué le club par leurs buts et leur impact.

Florian Thauvin : L’ancien Marseillais qui brille à Lens

Passé du statut de prodige de l’OM à celui de leader offensif révélé sur la scène européenne, Florian Thauvin continue d’écrire sa propre légende loin du Vélodrome. En 2018, l’ailier français avait inscrit 30 buts en une seule année, délivrant des performances décisives toutes compétitions confondues.

Aujourd’hui, sous les couleurs du RC Lens, Thauvin n’a rien perdu de sa créativité ni de son efficacité devant le but. Sa technique et son sens du but restent des atouts majeurs pour sa nouvelle équipe, confirmant la richesse de son parcours de Marseille à la Ligue 1. Malgré ses nouvelles ambitions, le joueur fait régulièrement référence à son attachement profond à l’OM, comme lors du match aller.

Mason Greenwood : La promesse d’une nouvelle génération

Propulsé sur le devant de la scène après une période compliquée, Mason Greenwood a rapidement mis tout le monde d’accord, en marquant 26 buts lors de cette année 2025 à l’OM, dont un dernier ce dimanche contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 en Coupe de France. Joueur technique, efficace et capable de scorer des deux pieds, l’Anglais a incarné le renouveau de l’attaque marseillaise – une montée en puissance qui a enthousiasmé tout le club.

Si son tempérament et son engagement sur le terrain avaient déjà fait sensation avec Manchester, Greenwood a su s’intégrer, devenant un vrai leader offensif à Marseille. Ses performances très prometteuses, qui pourraient l’amener vers le Ballon d’Or selon De Zerbi, font de lui un joueur logiquement très courtisé.

André-Pierre Gignac : Le buteur inoubliable des années 2010

Impossible d’évoquer les grands attaquants de l’OM sans saluer l’ère André-Pierre Gignac. Auteur de 25 buts en 2014, il a laissé une trace indélébile grâce à son sens du but et son charisme de guerrier. Populaire auprès des fans marseillais, Gignac s’est aussi distingué par son impact au Mexique où il n’a cessé de briller.

Thauvin vs Greenwood : Un duel à distance et une symbolique forte

La rivalité entre Florian Thauvin et Mason Greenwood ne se vit pas sur le même terrain, mais elle fait vibrer tous les passionnés du club. Lors d’une confrontation récente, Thauvin, sous les couleurs de Lens, a pris le dessus sur son prestigieux successeur en infligeant un revers symbolique à Greenwood, buteur à ce match.

Ce duel incarne parfaitement la transmission des valeurs offensives marseillaises : le panache de Thauvin, la fougue de Greenwood, l’héritage toujours vivant de Gignac… Chacun, à sa manière, écrit une page de la grande histoire de l’attaque olympienne. Et si cette intensité inspire les suiveurs, elle montre surtout que le fil rouge de la passion ne s’interrompt jamais sous le maillot marseillais.