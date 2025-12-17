Un média anglais a assuré que Mason Greenwood quitterait l’OM l’été prochain et que les dirigeants phocéens s’attendaient à le vendre pour 110 M€. Ce qui semble très peu probable…

Sur son site internet, Team Talks explique ce mercredi que Mason Greenwood ne quittera pas l’Olympique de Marseille en janvier. En revanche, il n’enchaînera pas de troisième saison en Provence. Les dirigeants phocéens savent que le FC Barcelone et la Juventus Turin suivent l’ailier ambidextre. D’après Team Talks, Manchester United, qui doit récupérer 30% d’une future transaction, est très attentif à la situation. Des échos des deux clubs font dire au média qu’un transfert à 100 M£, soit 110 M€, est possible. Mais il semblerait que les journalistes anglais se soient un peu emballés…

La Juve et le Barça n’ont pas les moyens de verser autant

Déjà parce que les deux principaux courtisans à Greenwood, Barcelone et la Juve, n’ont pas les moyens de verser une indemnité de 100 M€ voire plus. Les deux sont en crise financière. Cet été, la Vieille Dame n’a ainsi pas pu transférer définitivement Randal Kolo Muani alors que le PSG réclamait 80 M€. A Barcelone, c’est encore pire. Et ça ne devrait pas s’améliorer d’ici juin. L’Atlético est un autre club intéressé par Greenwood et lui vient de voir un nouvel actionnaire richissime arriver dans le capital. Mais les Colchoneros ne sont pas du genre à payer de telles indemnités. Reste une vente en Arabie Saoudite, toujours possible, mais le challenge intéresse-t-il Greenwood ?

Et puis, il y a le fait que l’Anglais évolue en Ligue 1, un championnat où les grands clubs aiment à recruter justement parce que les joueurs y sont moins chers que chez que eux. Le record d’indemnité pour un partant est de 90 M€. Mais c’était Neymar vers l’Arabie Saoudite et ça sentait l’arrangement pour équilibrer les comptes du PSG. La rumeur lancée par Team Talk se concrétisera peut-être l’été prochain et l’OM s’en frotterait les mains car il récupèrerait entre 65 et 75 M€. Mais pour le moment, on a beaucoup de mal à y croire…