Autre grand blessé de l’OM avec Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, Facundo Medina a fait son retour à l’entraînement ce mercredi.

Les bonnes nouvelles s’accumulent à l’Olympique de Marseille ! Les trois grands blessés ont tous fait leur retour à l’entraînement ce mercredi. Nous avons parlé d’Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré mais Facundo Medina était également présent ! Le défenseur argentin, arrivé de Lens à l’intersaison, souffrait d’une grosse entorse d’une cheville depuis le début du mois d’octobre. C’était sa deuxième blessure après une première qui lui a fait manquer les trois premières journées. Au total, Medina n’a disputé que deux matches de Ligue 1 avec l’OM…

Un retour qui tombe à pic

Prêté par le RC Lens avec option d’achat de 20 M€, Facundo Medina était attendu comme un titulaire incontournable à l’OM. S’il a été irréprochable à chaque fois qu’il a joué, il a pour le moment plus souvent fréquenté l’infirmerie que le terrain. Sa rentrée, attendue pour la réception de Nantes le 4 janvier, va faire du bien à l’OM, où Nayef Aguerd est parti à la Coupe d’Afrique des Nations et où Leonardo Balerdi est tombé en disgrâce auprès de Roberto De Zerbi. Un duo avec Benjamin Pavard pourrait être aligné contre les Canaris.

Avec ces trois rentrées et une fois que les internationaux africains seront revenus, l’OM devrait enfin disposer d’un effectif au complet. Tant mieux car le mois de janvier s’annonce très chargé, entre le championnat, le Trophée des champions, la Coupe de France et les deux dernières journées du tour de Ligue de la C1.