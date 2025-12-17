Cible potentielle de l’OM pour ce mercato hivernal, Marshall Munetsi (29 ans) pourrait voir son avenir prendre une tournure inattendue… et le FC Nantes y serait pour quelque chose.

S’il manque de liquidités, le FC Nantes a au moins des idées pour se renforcer au mercato. Dernière piste en date : Marshall Munetsi (29 ans). Hier, L’Équipe a fait savoir que l’international zimbabwéen, sous contrat avec Wolverhampton jusqu’en 2028, avait des prétendants en Ligue 1 cet hiver. Bouchaïb Hailoui, qui a été le premier à annoncer un intérêt du FC Nantes pour Will Still, les a listés : le FC Nantes, le FC Metz et le Toulouse FC.

Munetsi intéresse le FC Nantes

Après avoir démarré la saison comme titulaire indiscutable (15 matches), l’ancien milieu de terrain du Stade de Reims a perdu sa place suite à l’arrivée du nouveau coach Rob Edwards début novembre. Touché par un claquage, il devrait rester sur le flanc jusqu’au Boxing Day et au déplacement à Liverpool, mais sa situation sportive laisse entrevoir une ouverture pour un retour en Ligue 1.

L’OM en arrière plan cet hiver ?

Munetsi, qui a déjà brillé six saisons à Reims (148 matches de Ligue 1), ne verrait pas d’un mauvais œil un retour en France, et Wolverhampton pourrait même accepter un prêt pour lui permettre de retrouver du temps de jeu. En se positionnant sur Munetsi, le FC Nantes compliquerait un éventuel départ vers l’OM, qui pourrait éventuellement bouger pour le milieu défensif. Le marché hivernal s’annonce déjà brûlant !