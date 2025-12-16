L’OM va tenter de vendre deux joueurs en janvier mais aucun ne semble pressé de partir. Par ailleurs, un ex de L1 pourrait être cédé en prêt cet hiver par un club de Premier League.

Comme à chaque période de mutation depuis l’arrivée de Pablo Longoria, le mercato de janvier va être chaud à l’OM. Le président marseillais a déjà fait savoir qu’il comptait procéder à plusieurs ajustements dans l’équipe. Comme relayé plus tôt dans la journée, Angel Gomes devrait être prié d’aller voir ailleurs. L’OM espère récupérer entre 10 et 15 M€. Mais il n’est pas le seul. Pol Lirola et Neal Maupay sont également poussés vers la sortie. Roberto De Zerbi ne compte sur aucun des deux. L’Espagnol sera en outre en fin de contrat en juin et donc libre de discuter avec qui il veut à partir du 1er janvier.

Munetsi (ex-Reims) disponible en prêt ?

Sauf que, comme l’explique Foot Mercato, les deux se sentent bien à Marseille. Même s’ils préfèreraient jouer plus souvent, ils continuent de s’entraîner dans la joie et la bonne humeur. Cet été, Neal Maupay a reçu plusieurs offres mais a tout repoussé en bloc. A l’époque, il avait l’espoir de jouer un peu plus. Mais il a vu que ce n’était pas le cas. Robinio Vaz lui est passé devant dans la hiérarchie des attaquants et Amine Gouiri devrait être opérationnel début janvier. Un départ serait préférable pour lui, comme pour Lirola. Mais le voudront-ils ? Rien n’est moins sûr, ce qui reste encore d’agacer les dirigeants marseillais.

Parmi les bons coups du mercato, Le Phocéen cite le milieu zimbabwéen Marshall Munetsi (29 ans). Ancien du Stade de Reims qui avait brillé à plusieurs reprises contre l’OM, il joue peu avec Wolverhampton cette saison. Un départ est étudié par ses dirigeants comme par son agent. Un prêt avec option d’achat, formule souvent privilégiée par la direction marseillaise, pourrait être accepté. Capable de jouer milieu défensif ou un cran plus haut, Munetsi pourrait constituer un bon remplaçant à Angel Gomes.