Arrivé cet été gratuitement après la fin de son contrat au LOSC, Angel Gomes ne sera pas retenu par la direction de l’OM en cas de belle offre cet hiver.

L’information est tombée hier, via le compte X d’un animateur de Football Club de Marseille, et elle n’étonnera aucun supporter de l’OM : Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi chercheraient à se séparer d’Angel Gomes cet hiver. Arrivé libre cet été après cinq années au LOSC, le milieu offensif de 25 ans n’a pas répondu aux attentes de son entraîneur. Il a certes marqué trois buts et été titulaire en L1 douze fois lors des quatorze premières minutes, mais il est sorti du onze depuis une prestation fantomatique face à Toulouse (2-2). Roberto De Zerbi lui reproche un manque d’impact sur le jeu et une tendance à disparaître dès que les débats deviennent physiques.

L’OM ne veut déjà plus d’Angel Gomes

Toujours d’après la source du FCM, l’OM aurait commencé à sonder les marchés italien et anglais pour y placer son joueur. La direction attendrait entre 10 et 15 M€ pour le lâcher. Sachant que la cote d’Angel Gomes sur Transfermarkt est de 18 M€. S’il parvenait à ses fins, l’OM réussirait une belle culbute financière pour un joueur qui lui a coûté zéro euro. Sans compter que le mieux est de le vendre en janvier, avant que sa cote ne chute à force de cirer le banc lors de la deuxième partie de saison.

Le plus souvent aligné dans un rôle de meneur de jeu, Angel Gomes a montré de belles qualités techniques mais, comme à Lille, son inconstance lui joue des tours. Avec son départ, il est certain que l’OM cherchera à renforcer ce poste de milieu offensif axial qui lui fait défaut. Avec 10 à 15 M€ dans les caisses, la quête serait tout de suite plus facile…