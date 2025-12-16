🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Les relations entre Roberto De Zerbi et son capitaine Leonardo Balerdi (26 ans) ne sont plus au beau fixe au sein de l’OM.

Les relations entre Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi se sont nettement refroidies à l’OM. Selon L’Équipe, le défenseur argentin traverse une période compliquée et les tensions avec son entraîneur italien ne cessent de croître.

Écarté du onze titulaire contre l’Union Saint-Gilloise puis Monaco, le joueur de 26 ans a ressenti un sérieux recul dans sa position au sein du groupe, ce qui commence à peser sur son moral et sur l’équilibre du vestiaire. Après la rencontre contre Lille, le capitaine de l’OM a été convoqué pour un entretien individuel avec De Zerbi. Initialement prévu pour faire le point sur sa situation et redresser la communication, cet échange a eu l’effet inverse : Balerdi a pris conscience que sa place se fragilisait et que son rôle dans l’équipe n’était plus aussi central qu’auparavant.

Déclassé, Balerdi ne comprend pas

Le défenseur argentin aurait particulièrement mal vécu son passage sur le banc contre Toulouse et peine à comprendre les choix de son entraîneur. Selon des sources proches du club, cette incompréhension pourrait devenir un facteur de tension supplémentaire si elle n’est pas rapidement apaisée. Cette situation intervient à un moment sensible pour l’OM, alors que le club phocéen se prépare à un mercato d’hiver crucial et que la stabilité du vestiaire est primordiale pour atteindre les objectifs fixés par Pablo Longoria et Roberto De Zerbi.

Si la relation entre le technicien italien et son capitaine ne s’améliore pas, il n’est pas exclu que des ajustements soient envisagés, que ce soit en termes de positionnement, de rotation ou même d’options sur le marché des transferts. L’OM devra agir avec finesse pour préserver la cohésion tout en maintenant un haut niveau de performance sur le terrain.