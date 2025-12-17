🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’ancien attaquant de l’OM Vitinha a révélé avoir perdu deux de ses neveux, qui résidaient en France, dans l’explosion d’un immeuble.

Enorme flop de l’OM, qui l’avait recruté pour la somme record de 32 M€ en janvier 2023, Vitinha a depuis été transféré au Genoa. Où ça ne se passe pas trop mal pour lui puisqu’il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors des quatre derniers matches de Serie A. Mais un drame familial, révélé par l’attaquant lui-même, risque de mettre à mal sa confiance. Vitinha a en effet écrit sur les réseaux sociaux : « Mon cousin Bruno a perdu ses enfants dans une tragédie en France ».

Ses petits cousins morts dans la tragédie de Trévoux

Cette tragédie, c’est celle de Trévoux, dans l’Ain. Dans cette ville située au nord de Lyon, un immeuble de quatre étages a explosé lundi en fin d’après-midi, dans des circonstances qui restent à déterminer. Trois personnes ont péri, dont deux enfants, les petits cousins de Vitinha, qui étaient âgés de 3 et 5 ans. La troisième victime est une femme, qui aurait voulu se suicider en ouvrant le gaz. Est-ce elle qui est à l’origine du drame ? Treize personnes ont également été hospitalisées en urgence relative tandis que 53 autres ont été prises en charge pour des blessures légères ou par la cellule psychologique mise en place.

Vitinha a annoncé avoir ouvert une cagnotte en ligne pour venir en aide à son cousin qui, en plus du drame terrible qu’est la perte de ses enfants, a aussi vu son logement totalement rasé.