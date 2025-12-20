RC Lens Mercato : Thauvin snobé par plusieurs clubs… dont l’OGC Nice de Franck Haise ?

Rejeté par plusieurs clubs français malgré des concessions majeures, Florian Thauvin brille aujourd’hui au RC Lens. Mais l’international tricolore a pu regretter de n’avoir reçu aucun signe de certains clubs du Sud lorsqu’il s’était relancé à l’Udinese.

Une expérience italienne ignorée par la Ligue 1

Après deux saisons solides et discrètes à l’Udinese, Florian Thauvin pensait s’être relancé hors de France. L’ex-champion du monde n’a pourtant pas réussi à attirer les regards des clubs de Ligue 1 durant cette période italienne, une frustration relatée par Benoît Costil sur RMC vendredi, qui souligne que « personne ne l’a vu » revenir à son meilleur niveau. Pourtant, avant même sa signature à Lens l’été dernier, le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca n’avait rien loupé de la renaissance de Thauvin.

Le silence surprenant des clubs du Sud… et de Nice ?

Prêt à tous les compromis financiers pour rentrer, Thauvin a contacté plusieurs équipes de Ligue 1, dont celles du Sud, une région chère à sa famille. Malgré des propositions à salaire très modeste, aucune réponse concrète. Mais quels sont ces clubs ? Si leurs identités n’ont pas fuité, on pourrait penser à l’OGC Nice, qui vit une saison vraiment galère sous la houlette de Franck Haise. Les clubs comme Monaco, voire Montpellier peuvent aussi être plausibles.

Un retour en Ligue 1 qui s’arrache… loin des attentes

Faute d’approche niçoise ou méridionale, c’est finalement le RC Lens qui sonne le réveil. En toute fin de mercato, les Sang et Or dégainent l’appel décisif. Résultat : Thauvin renaît à Bollaert, multipliant les buts et passes décisives et s’offrant une reconnaissance éclair. Un pied de nez à tous ces clubs, qui auraient pu parier sur sa relance à moindre coût.

L’ironie du destin pour Thauvin et les recruteurs français

En ignoré au sud, héroïque dans le Nord, Thauvin incarne la myopie d’un marché réputé frileux. Son exemple rappelle que certains dirigeants passent parfois à côté d’opportunités, quelles qu’en soient les raisons. L’histoire aurait-elle été différente avec Franck Haise à Nice ? On ne le saura jamais, mais la frustration, elle, peut demeurer…