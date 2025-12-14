🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Quelques heures avant de défier l’OGC Nice avec le RC Lens, Florian Thauvin a reçu le trophée UNFP de meilleur joueur du mois de novembre.

Y a-t-il encore des gens pour penser que le RC Lens a fait une erreur en recrutant Florian Thauvin cet été ? Le milieu offensif de 32 ans, annoncé perdu pour le football de haut niveau au moment de son départ de l’OM pour le Mexique en 2021, s’est refait une santé à l’Udinese et est venu confirmer son retour au très haut niveau chez les Sang et Or. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 15 matches, il contribue à l’incroyable parcours artésien, le Racing ayant été leader lors des deux dernières journées et pouvant le redevenir en cas de succès sur l’OGC Nice en fin d’après-midi.

Deux buts en novembre, deux passes décisives, deuxième trophée

Cette première partie de saison de très haut niveau de Florian Thauvin a trouvé sa récompense sous la forme d’un deuxième trophée UNFP de joueur du mois. Après septembre, Flotov a été sacré pour le mois de novembre. C’est la cinquième fois de sa carrière qu’il décroche pareille récompense. En novembre, l’international français a délivré un doublé de passes décisives lors de la victoire à Monaco (4-1) avant d’inscrire un doublé à Angers (2-1). Deux buts, deux passes, deuxième trophée UNFP, what else ?

Sa réponse serait sûrement de terminer à la première place du classement de Ligue 1 en mai prochain, lui qui n’a jamais été champion dans sa carrière. Mais pour cela, il va falloir continuer à sortir des prestations XXL avec le Racing !