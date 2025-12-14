Dans l’obligation de s’imposer cet après-midi pour reprendre la tête de la Ligue 1 au PSG, le RC Lens ne veut pas aider l’OGC Nice à sortir de la crise comme il l’a fait avec le FC Metz plus tôt dans la saison.

Ce dimanche à 17h15, les supporters lensois auront le plaisir de voir leur passé se confronter à leur présent et sans doute leur futur. Entraîneur du Racing entre 2020 et 2024, Franck Haise revient en Artois avec l’OGC Nice pour y défier la troupe de Pierre Sage. Pour le RC Lens, la victoire est obligatoire s’il veut reprendre la tête de la Ligue 1 au PSG, passé devant après son succès à Metz (3-2) hier soir. Les Aiglons ont des bonnes têtes de victime en ce moment puisqu’ils restent sur huit défaites de rang toutes compétitions confondues.

Le Racing ne veut pas réveiller une nouvelle fois les morts

Mais en conférence de presse, Pierre Sage a rappelé que si son équipe réalise une première partie de saison canon, elle a le chic pour réveiller les morts : « On est un peu l’équipe des premières, à la fois positivement mais aussi négativement, puisqu’on est la première équipe à avoir perdu contre Metz. C’est un rôle que j’aimerais bien effacer de notre histoire, sur son versant négatif. A nous de faire en sorte que l’espoir (de rebond de Nice) ne dure pas, que rapidement on rentre dans notre match, qu’on leur montre que ce ne sera pas aujourd’hui que leur situation va s’améliorer ».

Sage a la volonté d’exorciser un fantôme du passé, mais pas celui de son glorieux prédécesseur, qui avait mené le RC Lens à la 2e place en 2022-23. Ce fantôme, c’est celui de la défaite à Metz (0-2), l’une des trois équipes à avoir réussi à faire tomber le Racing cette saison, avec Lyon et Paris.