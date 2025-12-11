RC Lens : un géant européen bien parti pour bouleverser le futur du club ?

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Avec Baidoo, Sangaré, et bientôt Haidara, le RC Lens semble avoir noué de sérieuses relations avec le groupe Red Bull. Ce géant groupe européen va-t-il contribuer à écrire les plus belles pages de l’histoire du Racing ?

Le RC Lens ne cesse de surprendre. Après plusieurs saisons où le club artésien s’est installé durablement en Ligue 1, le mercato récent a montré une ambition plus claire que jamais. En l’espace de quelques mois, Lens a bouclé trois recrutements majeurs : Samson Baidoo, Mamadou Sangaré et Amadou Haidara, tous passés par les clubs de la grosse galaxie Red Bull, cette fameuse “fabrique de talents” qui a façonné certains des joueurs les plus prometteurs du football européen.

Baidoo, la solidité défensive venue d’Autriche

Le premier renfort est Samson Baidoo, jeune défenseur central autrichien de 21 ans. Formé au Red Bull Salzburg, Baidoo est un joueur déjà expérimenté malgré son jeune âge. Avec 12 matchs de Ligue des champions, il apporte à Lens non seulement sa puissance et sa technique, mais aussi un logique héritage au poste de défenseur central, alors que le RCL a connu des Badé, Danso, ou Khusanov. Son profil correspond parfaitement à la philosophie du club : des joueurs capables d’aligner intensité physique, lecture du jeu et réactivité face aux attaques adverses.

Lens retrouve avec Baidoo un défenseur moderne, capable de jouer haut et de participer à la relance depuis l’arrière, un atout précieux pour le jeu de pressing et de transitions rapides voulu par Pierre Sage. Dans un championnat où la régularité défensive est souvent la clé du succès, Baidoo pourrait rapidement devenir un pilier de l’équipe. Il est d’ailleurs déjà suivi par des clubs de Premier League. Rien d’étonnant.

Sangaré, moteur du milieu

Après la défense, le club a renforcé son milieu après le départ d’Andy Diouf avec Mamadou Sangaré, 23 ans, formé lui aussi dans le réseau Red Bull avant de passer par le Rapid Vienne. Milieu box-to-box complet, Sangaré combine récupération, projection vers l’avant et endurance exceptionnelle. Son profil correspond parfaitement au football moderne : capable de répéter les efforts, de créer des situations offensives et de sécuriser le milieu de terrain.

Avec Sangaré, Lens ajoute un joueur intelligent tactiquement, qui comprend rapidement les schémas de jeu et peut s’adapter à différents systèmes. Cette polyvalence et cette connaissance du football à haute intensité sont des atouts précieux pour une équipe qui ambitionne non seulement de jouer le haut de tableau en Ligue 1, mais également de se projeter vers l’Europe.

Haidara, l’expérience internationale

Enfin, Lens aurait finalisé l’arrivée du gros coup Amadou Haidara, international malien en provenance de RB Leipzig. Milieu technique et complet, Haidara a été formé à Salzbourg avant de s’exporter en Allemagne, où il a acquis une expérience précieuse dans un championnat exigeant et en compétitions européennes.

Haidara devrait apporter au milieu lensois une vision du jeu, une capacité à organiser les attaques et une expérience qui manquait parfois à l’équipe. Son intégration au côté de Sangaré pourrait permettre au RC Lens de combiner jeunesse, dynamisme et maturité, deux qualités essentielles pour viser des objectifs ambitieux.

Une stratégie réfléchie et ambitieuse

Ces trois recrutements ne sont pas le fruit du hasard. Lens affiche une stratégie claire et cohérente : miser sur des joueurs formés dans des systèmes exigeants, capables de s’adapter rapidement et de renforcer l’identité de jeu du club. La galaxie Red Bull est réputée pour former des joueurs à l’intensité physique, au pressing structuré et à l’intelligence tactique. En ciblant ces profils, Lens bénéficie de joueurs déjà calibrés pour un football moderne et exigeant.

Cette stratégie traduit également une ambition européenne. Le club artésien ne se contente plus d’aspirer à jouer le haut du classement en Ligue 1. Avec des joueurs préparés à la compétition européenne et à des systèmes tactiques complexes, Lens se positionne comme un club capable de rivaliser avec les plus grands sur la scène continentale.

Lens, un géant européen en devenir ?

Le RC Lens est aujourd’hui un club qui attire, qui construit et qui projette. Avec Baidoo, Sangaré et Haidara, le club ne se contente plus de consolider son équipe : il crée une identité de jeu forte, homogène et ambitieuse. La combinaison de jeunesse, d’expérience et de préparation tactique donne à Lens les moyens de ses ambitions.

Pour les supporters, cette politique est aussi enthousiasmante : Lens ne se contente plus de surprendre, il se positionne peut-être comme une équipe qu’il faudra prendre très au sérieux au niveau européen, prête à écrire de nouvelles pages glorieuses de son histoire. Et si ces trois joueurs venaient à confirmer leur potentiel sur le terrain, le RC Lens pourrait bien devenir l’une des révélations européennes des prochaines saisons.