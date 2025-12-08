RC Lens Mercato : Sage a incité Haïdara à faire un gros effort

Le milieu malien Amadou Haïdara (27 ans) a consenti de gros efforts financiers pour signer au RC Lens. Notamment parce qu’il a eu un vrai feeling avec Pierre Sage et Jean-Louis Leca.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l’information selon laquelle le RC Lens et le RB Leipzig négociaient un transfert d’Amadou Haïdara. Le média allemand Sky Sport assurait que les négociations portaient sur une indemnité comprise entre un et trois millions d’euros. Un coup de maître sachant que le milieu de 27 ans vaut environ huit millions. D’après Sky Sport, il ne restait qu’à régler la question salariale. Le journaliste Marc Mechenoua prétend ce soir que c’est fait et que Pierre Sage a joué un rôle majeur dans cette arrivée.

« Énorme effort financier de Haïdara pour venir Lens »

Sur X, le journaliste du Parisien a écrit : « Tout est bouclé pour Amadou Haïdara à Lens ! Le milieu de terrain a déjà passé les tests médicaux depuis plusieurs jours. Accord avec Leipzig sur un transfert de 2 M€ plus des bonus pouvant monter jusqu’à 3. Énorme effort financier de Haïdara pour venir Lens. Le joueur a eu un vrai feeling avec Leca et Sage. Convaincu également par la dynamique sportive du club. Il va signer un contrat de trois ans et demi. Soit jusqu’en 2029 ».

Un nouveau super coup pour le Racing. Haïdara verra son arrivée retardée par sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations. Mais le but est qu’il s’intègre tranquillement pendant la deuxième partie de saison et qu’il soit titulaire à partir de la prochaine.