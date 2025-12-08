Frappés par des supporters il y a deux dimanches, les attaquants de l’OGC Nice Terem Moffi et Jérémie Boga ont prolongé leur arrêt de travail. Ils ne sont pas à Bollaert dimanche.

Dimanche, le RC Lens accueillera l’OGC Nice à Bollaert et aura sûrement la pression car le PSG aura joué la veille à Metz. Il y a une très forte probabilité pour que le club de la capitale se soit imposé et ait repris les commandes de la Ligue 1. Ce sera donc victoire obligatoire pour les Sang et Or, surtout face à une équipe de Nice à la dérive, qui reste sur sept défaites de rang et une énorme altercation entre ses ultras et ses joueurs. D’ailleurs, les retombées de cette bagarre, réelle ou supposée, vont se faire ressentir à Bollaert.

Moffi et Boga encore absents

En effet, le journaliste de RMC Fabrice Hawkins annonce ce lundi soir que les deux attaquants du Gym Terem Moffi et Jérémie Boga ont prolongé leur arrêt de travail jusqu’à la fin de la semaine. Ils manqueront donc le match contre Braga en Europa League et le déplacement à Bollaert dimanche. Le Nigérian et l’Ivoirien ont été les deux joueurs ayant subi des violences physiques, selon plusieurs témoins (le préfet assure qu’il y a rien eu de répréhensible…).

Privé de ses deux meilleurs joueurs offensifs, l’OGC Nice a peiné à se montrer dangereux dimanche contre Angers (0-1). Ca devrait encore être le cas à Lens dimanche. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage et la défense sang et or…