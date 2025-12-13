Adversaire du RC Lens demain à Bollaert, l’entraîneur de l’OGC Nice, Franck Haise, a été interrogé sur la capacité des Sang et Or à tenir le rythme pour le titre de champion de France.

C’est un Franck Haise au bout du rouleau qui s’est présenté devant les médias ce samedi. A la veille du déplacement à Lens, pour la 16e journée de Ligue 1, l’entraîneur de Nice a regretté qu’aucun de ses joueurs n’ai daigné se présenter en conférence de presse et confirmé que le mal était profond. Ce qui laisse augurer une neuvième défaite consécutive à Bollaert. Mais pour une fois, Haise ne sera pas totalement contrarié par un revers. Car les trois points permettraient au Racing, qu’il a dirigé de 2020 à 2024, de rester en tête du championnat.

« Je leur souhaite de finir un point devant le PSG »

D’ailleurs, interrogé sur la course au titre, Franck Haise a fait un petit clin d’oeil à son équipe de 2022-23, qui avait terminé 2e, à un point du PSG : « Je ne vois pas de raisons qui les empêcheraient de tenir la cadence ! Ils ont un collectif fort, des individualités solides, ils font les choses ensemble, courent beaucoup avec de l’intensité… Il y a beaucoup de points positifs dans ce qu’ils montrent. Je leur souhaite de finir un point devant le PSG ». Ce serait une belle revanche pour le RC Lens, qui décrocherait ainsi son deuxième titre de champion de France après 1998. Cette saison-là, il avait manqué le doublé d’un rien puisqu’il s’était incliné en finale de la Coupe de France face au… PSG.

On notera que Franck Haise ne parle pas de l’OM pour la course au titre. Cela peut s’expliquer par le fait que les Phocéens ont déjà cinq points de retard sur le Racing, que ce n’était pas le sujet de la question ou encore que dire du bien de l’OM quand on est entraîneur de Nice n’est pas bien vu. Jérémie Boga s’est notamment fait agresser par les ultras des Aiglons il y a deux dimanches car il avait offert des places à ses amis supporters marseillais lors de la déroute 1-5 à l’Allianz Riviera…