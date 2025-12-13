À LA UNE DU 13 DéC 2025
[16:53]ASSE : un consultant pointe le gros problème des Verts, Horneland responsable !
[16:36]OGC Nice : Haise snobe l’OM et fait un beau clin d’œil au RC Lens pour le titre
[16:17]FC Nantes : les Kita prêts à faire des folies au mercato mais…
[15:59]Stade Rennais – Brest : le onze rouge et noir pour repartir de l’avant
[15:00]OGC Nice : lâché par ses joueurs, Haise glisse une phrase inquiétante avant Lens
[14:30]Real Madrid : Laurent Blanc après Xabi Alonso, l’option improbable qui divise
[14:00]FC Nantes : une recrue déjà validée en cas de descente en Ligue 2
[13:19]FC Barcelone : Flick prépare une recette incroyable, le Real Madrid peut trembler
[12:47]Mercato : le PSG en concurrence avec le Real Madrid pour une sensation à 60 M€
[12:21]ASSE Mercato : Kilmer frappe fort avec un renfort surprise venu d’Angleterre
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OGC Nice : lâché par ses joueurs, Haise glisse une phrase inquiétante avant Lens

Par William Tertrin - 13 Déc 2025, 15:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Rien ne va plus à l’OGC Nice : huit revers d’affilée pour des Aiglons démobilisés, et un coach isolé qui n’y croit plus. À la veille du déplacement périlleux à Lens, Franck Haise ne cache plus ni sa lassitude, ni ses doutes.

Nice en crise : vestiaire silencieux et série noire

La descente aux enfers continue pour l’OGC Nice, toujours incapable de redresser la barre. La récente défaite contre Braga (0-1) porte à huit le nombre de matches sans victoire, toutes compétitions confondues. Entre résultats décevants et moral au plus bas, le doute s’est définitivement installé dans le vestiaire niçois, devenu muet face à la presse. Plus aucun joueur ne s’exprime, accentuant l’isolement de leur entraîneur.

Franck Haise : seul contre tous, et sans illusion

Seul devant les micros, Franck Haise n’a même plus la force de sauver les apparences. Abandonné par ses cadres, lui assume la crise, mais tacle ses joueurs : « On doit tous assumer. C’est leur décision de ne pas venir face à vous ce midi. Moi aussi je préfèrerais être chez moi ce midi. » Las, il ne tente même plus de masquer la gravité d’une situation qu’il juge psychologiquement alarmante : « Le problème n’est pas tactique. On s’est mis à défendre en avançant. L’ambiance est toujours aussi lourde. »

Un pessimisme avant d’affronter le RC Lens

Le choc s’annonce immense face à un RC Lens en pleine dynamique, mais même la perspective d’affronter le leader n’évoque chez Haise que prudence et pessimisme : « À Lens on est censé perdre. Alors autant faire les choses. (…) On n’attend pas qu’on prenne de point à Lens. » Son mot d’ordre : la rébellion d’un groupe qui n’a plus rien à perdre, mais qu’il sent incapable de se révolter sans un long processus : « Ce n’est pas le système qui va faire gagner les matchs. Je ne crois pas au déclic, ça va être un long travail. »

Effectif décimé : les jeunes à la rescousse

Comme si la spirale négative ne suffisait pas, Haise doit faire face à une cascade d’absences majeures : Abdelmonem, Bombito, Dante, Ndayishimiye, Bernardeau, Coulibaly, Boga, Moffi et Louchet manqueront à l’appel au stade Bollaert. Dix jeunes du centre de formation sont mobilisés pour compléter un groupe qui ne cesse de s’appauvrir. Hicham Boudaoui, malgré des douleurs, figurera dans le groupe, pendant que Sofiane Diop reste attendu.

Dernière chance pour réagir, sans certitude

Dimanche, Nice joue l’un de ses derniers jokers sur la pelouse du RC Lens. Le staff misera tout sur un regain d’orgueil collectif et une solidarité de circonstance. Mais à travers ses mots, Franck Haise laisse poindre une réalité amère : sans unité ni confiance retrouvée, l’espoir d’un sursaut paraît bien lointain. La crise ne fait que commencer pour le Gym.

OGC NiceRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OGC Nice, RC Lens