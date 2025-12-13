À LA UNE DU 13 DéC 2025
[14:00]FC Nantes : une recrue déjà validée en cas de descente en Ligue 2
[13:19]FC Barcelone : Flick prépare une recette incroyable, le Real Madrid peut trembler
[12:47]Mercato : le PSG en concurrence avec le Real Madrid pour une sensation à 60 M€
[12:21]ASSE Mercato : Kilmer frappe fort avec un renfort surprise venu d’Angleterre
[11:57]FC Nantes Mercato : les Kita veulent un autre cadre du RC Lens, ça agace déjà !
[11:35]Revue de presse : Haise tente un coup à Nice, le LOSC pourrait offrir une recrue surprenante à Guardiola
[11:14]OM Mercato : un serial buteur rêvé par Benatia se rapproche, le FC Nantes enrage
[10:44]PSG : un mercato d’hiver XXL ? Les dirigeants mettent un gros stop à Luis Enrique
[10:22]OL Mercato : le Real Madrid met un terme au suspense autour d’Endrick
[09:59]ASSE : Stassin a provoqué un gros malaise, le vestiaire ne peut plus le voir
Revue de presse : Haise tente un coup à Nice, le LOSC pourrait offrir une recrue surprenante à Guardiola

Par William Tertrin - 13 Déc 2025, 11:35
L'entraîneur de l'OGC Nice, Franck Haise.
Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

OGC Nice : Haise va tenter un coup pour arrêter le massacre

Englué dans une véritable crise avec 8 défaites de suite, l’OGC Nice doit réagir dès ce dimanche à Lens, le leader de Ligue 1. Franck Haise pourrait faire appel à Zoumana Diallo, 20 ans et formé à Strasbourg, qui devrait faire sa première apparition dans le groupe avec le Gym. Nice-Matin a d’ailleurs révélé la compo probable des Aiglons : Diouf – Clauss, Mendy, Oppong, Bard (c) – Boudaoui, Vanhoutte, Sanson – Diop – Cho, Carlos.

LOSC : Guardiola rêve d’un joueur du LOSC

Berke Özer, arrivé l’été dernier, s’est imposé comme le gardien titulaire du LOSC, combinant régularité, leadership et une spécialité remarquée : l’arrêt de penalties. Selon Fichajes, son profil attire l’attention de Pep Guardiola et de Manchester City, qui voient en lui un gardien jeune, talentueux et capable d’apporter un avantage stratégique dans les moments cruciaux des compétitions européennes. Une éventuelle arrivée à l’Etihad Stadium représenterait un grand défi pour Özer tout en soulignant l’intérêt de City pour des joueurs aux qualités spécifiques.

AS Monaco : Camara s’exprime sur sa grosse faute sur Chevalier

Lamine Camara s’est exprimé pour la première fois depuis son geste musclé sur Lucas Chevalier lors de Monaco-PSG (29 novembre). Il assure que ce n’était pas volontaire et se félicite de ne pas avoir reçu de carton rouge, malgré la polémique et le désaccord de la Direction de l’arbitrage. « Ça reste du foot. Après, ce n’est pas moi qui prends les décisions. C’est l’arbitre. Il ne m’a pas mis de carton rouge. J’étais content de rester sur le terrain pour aider mon équipe’.

FC Lorient : un Merlu balance sur l’OM

À l’été 2023, Bamo Meïté, 24 ans, quittait le FC Lorient après une demi-saison de 20 matchs pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Le défenseur confie pour Le Télégramme qu’il ne souhaitait pas partir : « Je ne voulais pas quitter Lorient. Les gens autour de moi le savaient, au club aussi. » Il explique sa démarche : « Je sortais d’une demi-saison où j’avais kiffé jouer avec Monta (Talbi). Je prenais de l’expérience, je faisais des erreurs que je corrigeais en semaine. » Malgré les sollicitations d’autres clubs, il voulait se donner le temps de confirmer : « Dans ma tête, je me disais qu’il y aurait des meilleurs clubs dans un an. Je devais réussir une saison de confirmation. Si tu arrives à le faire, tu deviens un joueur confirmé de Ligue 1. »

Paris FC : les supporters font une grosse annonce

Quatre jours après une bagarre entre supporters du Paris FC au stade Océane, le groupe ultra Old Clan a annoncé la suspension de ses activités « jusqu’à nouvel ordre ». L’incident, survenu avant le match contre Le Havre (0-0), a impliqué le Old Clan et les Ultras Lutetia, blessant deux stadiers et entraînant le vol puis la destruction d’une bâche du Old Clan. Le propriétaire du club, Antoine Arnault, est intervenu pour calmer la situation, et les membres du Old Clan ont quitté le stade avant la fin du match.

