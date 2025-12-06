OGC Nice : Haise a trouvé le moyen de relancer le Gym, le RC Lens prêt à tout gâcher !

En pleine tempête, Franck Haise a ravivé la flamme niçoise. Mais alors que le Gym tente de se reconstruire, le RC Lens débarque pour tout remettre en cause. L’affrontement s’annonce décisif, sur le terrain comme en coulisses.

Haise touche le fond… et rebondit avec l’OGC Nice

Après des tensions explosives entre supporters et joueurs, l’OGC Nice était au bord du chaos. Franck Haise l’a lui-même reconnu : choqué, il a sérieusement songé à démissionner. Mais le coach, attaché au vestiaire et à l’institution, a décidé de rester, refusant d’abandonner ses hommes à la dérive. Depuis cette nuit agitée, il s’est fixé une mission : ressouder un groupe marqué par la crise pour inverser la tendance dès la prochaine échéance.

L’union sacrée : la clé pour stopper l’hémorragie

À Nice, chaque entraînement respire la tension. Mais Haise a recentré le débat : désormais, place au collectif. « Je vais parler d’union sacrée. J’aimerais que cette période serve à ça. J’ai vu les joueurs dans un bon état d’esprit, avec l’envie de bien faire les choses. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu’on est capable de faire », martèle-t-il. Son objectif : transformer la tourmente en électrochoc positif et canaliser l’énergie du vestiaire pour sauver la saison. Nice affrontera Angers dimanche, mais clôturera l’année en Ligue 1 avec un déplacement très houleux à Lens, le leader, la semaine prochaine. L’entraîneur mise tout sur ce regain de solidarité, convaincu qu’un sursaut est encore possible si chacun joue le jeu.

Lens en embuscade : un adversaire prêt à plomber la relance

Mais la renaissance du Gym pourrait être cassée net : face à Nice, c’est le RC Lens qui va se dresser, déterminé à profiter de la fragilité niçoise dans un Bollaert-Delelis qui fait office de forteresse. Les Sang et Or, impressionnants et en tête du championnat, rêvent de finir l’année en beauté face à un adversaire qui ne leur réussit pas vraiment depuis plusieurs années. Pour Haise et ses hommes, l’équation est simple : la réaction doit être immédiate, car une nouvelle désillusion contre serait fatale dans la reconstruction du moral et de la confiance.

La fracture avec les supporters : un vrai test pour le Gym

Le divorce est consommé entre le public niçois et son équipe. Haise ne s’en cache pas : la réconciliation prendra du temps. Pour renouer le dialogue, une seule solution selon le technicien : la performance sur le terrain. La victoire contre Angers serait un premier pas pour retisser le lien, avant un déplacement très compliqué à Lens, qui vient de gagner contre Nantes ce samedi. Reste à voir si le Gym saura répondre présent sous pression, alors que chaque minute compte pour sauver le projet et rallumer l’espoir.