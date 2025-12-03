Après des heures de réflexion et une première volonté de partir, Franck Haise devrait finalement rester à l’OGC Nice. Une décision surprise qui change totalement la donne pour le club azuréen et le mercato des entraîneurs.

Contre toute attente, Franck Haise a choisi de ne pas quitter l’OGC Nice. Selon Foot Mercato, l’ancien coach du RC Lens a confirmé en interne ce matin qu’il restait à la tête de l’équipe, malgré les rumeurs persistantes d’un départ vers d’autres horizons.

Cette décision marque un véritable coup de théâtre. Alors que son nom circulait déjà pour de nombreux clubs, notamment Nantes, Haise a préféré faire preuve de stabilité et poursuivre son projet sur la Côte d’Azur. Le club peut désormais souffler et se concentrer sur la préparation sportive et le mercato hivernal, sans avoir à gérer une succession potentiellement chaotique.

Pour les supporters niçois, cette nouvelle pourrait être un soulagement : l’équipe conserve son entraîneur, sa vision et une continuité indispensable pour relancer la saison. Le mercato et les spéculations autour du banc prennent ainsi un nouveau tournant, avec Haise comme pièce centrale de l’avenir du club.