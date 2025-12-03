Revue de presse : Clauss sur le départ de l’OGC Nice, petit coup dur au Stade Rennais avant le PSG
OGC Nice : coup de théâtre pour l’avenir de Franck Haise ! 

Franck Haise (OGC Nice)
Bastien Aubert
3 décembre 2025

Après des heures de réflexion et une première volonté de partir, Franck Haise devrait finalement rester à l’OGC Nice. Une décision surprise qui change totalement la donne pour le club azuréen et le mercato des entraîneurs.

Contre toute attente, Franck Haise a choisi de ne pas quitter l’OGC Nice. Selon Foot Mercato, l’ancien coach du RC Lens a confirmé en interne ce matin qu’il restait à la tête de l’équipe, malgré les rumeurs persistantes d’un départ vers d’autres horizons.

Cette décision marque un véritable coup de théâtre. Alors que son nom circulait déjà pour de nombreux clubs, notamment Nantes, Haise a préféré faire preuve de stabilité et poursuivre son projet sur la Côte d’Azur. Le club peut désormais souffler et se concentrer sur la préparation sportive et le mercato hivernal, sans avoir à gérer une succession potentiellement chaotique.

Pour les supporters niçois, cette nouvelle pourrait être un soulagement : l’équipe conserve son entraîneur, sa vision et une continuité indispensable pour relancer la saison. Le mercato et les spéculations autour du banc prennent ainsi un nouveau tournant, avec Haise comme pièce centrale de l’avenir du club.

Revue de presse : Clauss sur le départ de l'OGC Nice, petit coup dur au Stade Rennais avant le PSG

OGC Nice : coup de théâtre pour l’avenir de Franck Haise ! 

OM : Benatia jette un froid sur son avenir à Marseille

FC Nantes : Haise sur le départ à Nice, Kita déjà prêt à lui sauter dessus ?

ASSE Mercato : Kilmer Sports aura les coudées franches pour recruter en janvier 

OGC Nice : deux figures de l’OL pour remplacer Haise sur la durée ?

Revue de presse espagnole : Xabi Alonso tranche son avenir au Real, des novelles d’Olmo et Pedri au Barça

OM Mercato : Benatia a tenté un ex crack de l’ASSE en pleine résurrection 

RC Lens Mercato : Leca laisse filer une pépite du RC Strasbourg 

OL Mercato : Textor sème encore la zizanie à Lyon, Kang passe à l’offensive ! 

FC Nantes : au bord du KO, Kita lâche une bombe et ouvre la porte au rachat !

ASSE, Stade Rennais : un ex défenseur des deux clubs en garde à vue

PSG : les dates des retours de Doué et d’Hakimi dévoilées 

OM Mercato : Benatia vend la mèche pour Griezmann et l’avenir de Greenwood 

ASSE : avant le choc à Dunkerque, les Verts annoncent un gros carton !

PSG Mercato : Luis Enrique a validé deux options low cost pour remplacer Hakimi 

FC Barcelone : Hansi Flick et Nicki Nicole ont coupé le sifflet de Lamine Yamal !

OGC Nice : Franck Haise doit-il démissionner ?

FC Barcelone – Atlético : le Barça met une grosse pression sur le Real Madrid

OM : Benatia défend De Zerbi et se frotte les mains pour un gros coup du Mercato

OGC Nice : Bosetti lance une requête à Ineos, le RC Lens cité en exemple

OGC Nice : une ancienne figure de l’ASSE et du RC Lens va succéder à Franck Haise !

FC Nantes Mercato : départ en vue pour un gros flop de l’été

OGC Nice : coup de tonnerre pour Franck Haise, il va quitter le club !

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

