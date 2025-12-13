OGC Nice : Haise a déclenché un fiasco au mercato, un joueur du RC Lens impliqué

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’été dernier, Odsonne Édouard était une cible sérieuse pour Nice… avant que le RC Lens ne se pose dessus. Pendant que les Sang et Or surfent sur leur pari offensif, Nice peut regretter ses choix et subit la pression d’un mercato bancal.

Odsonne Édouard, le pari gagnant de Lens

Désormais en feu avec Lens, Odsonne Édouard aurait pu porter la tunique niçoise. Plusieurs membres de la cellule de recrutement des Aiglons soutenaient sa venue, convaincus par son profil percutant. Finalement, l’avant-centre n’a pas rejoint le Gym, et c’est le RC Lens qui a réussi à convaincre l’ancien buteur de Crystal Palace, réalisant ainsi un gros pari sur le front de l’attaque. Les résultats ne se sont pas fait attendre : Édouard dynamite le jeu nordiste, enchaîne les actions décisives et insuffle une confiance retrouvée à tout un groupe. Pour preuve, il totalise 5 buts et 2 passes décisives en 12 matchs. Impensable encore lors de son arrivée.

Nice a misé sur Kevin Carlos et s’interroge déjà

Sur la Côte d’Azur, l’histoire est bien différente. Ignorant l’avis d’une partie de sa cellule sur Édouard, Nice a opté pour Kevin Carlos, un choix favorisé par l’entourage du coach Franck Haise. Acheté 6 millions d’euros à Bâle, le jeune avant-centre peine à s’imposer dans un collectif en manque d’automatismes et sous tension.

Malgré 2 buts inscrits en Ligue Europa sous le maillot du Gym, Carlos peine tout de même à marquer les esprits et cristallise la frustration des supporters. Cet épisode révèle un manque d’anticipation dans les choix niçois, alors que l’équipe se cherche toujours une identité après notamment 8 défaites de suite.

Quand un mercato raté ou réussi change tout

Au final, la trajectoire opposée de Nice et Lens met en lumière l’impact décisif de chaque signature. Avec Édouard, Lens a trouvé son facteur X, capable d’embarquer tout un groupe avec lui – ce que l’ambiance du vestiaire lensois ressent déjà. Nice, de son côté, paie cher son indécision estivale et voit Carlos incarner un pari risqué, pour l’instant manqué.

La leçon est claire : dans un championnat serré, chaque choix de recrutement engage la saison et peut faire basculer une ambition. Pour les Aiglons, le temps presse déjà pour retrouver du crédit et préparer un véritable tournant. Le tournant, il est attendu dès ce dimanche sur la pelouse… du RC Lens.