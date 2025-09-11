RC Lens : Odsonne Édouard a déjà pris une grosse décision pour sa carrière

Nouvel attaquant du RC Lens, Odsonne Édouard a également choisi sa nouvelle sélection nationale.

À peine arrivé au RC Lens, Odsonne Édouard a déjà pris une grosse décision pour la suite de sa carrière. En effet, l’attaquant de 27 ans qui a connu les sélections jeunes en équipe de France, dont 14 matchs avec les Espoirs, a donné son accord pour rejoindre l’équipe nationale haïtienne.

Plusieurs anciens Lensois en équipe haïtienne

Selon Dynamique INFO SPORT, il pourrait rejoindre les Grenadiers en octobre ou novembre, dans le cadre de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2026. Une décision qui devrait donc priver Lens de son nouvel attaquant lors des prochains matchs internationaux.

Haïti est actuellement 3e du classement dans le groupe C, et il reste encore quatre matchs à disputer. Au sein de la sélection, Édouard devrait retrouver plusieurs anciens Lensois, comme Jean-Kévin Duverne, Jean-Ricner Bellegarde, ou encore Yassin Fortuné.