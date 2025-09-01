C’est désormais acté : Odsonne Édouard va rejoindre le RC Lens.

Le RC Lens s’est bien attaché les services d’Odsonne Edouard. A 27 ans, l’ancien attaquant du PSG quitte Crystal Palace pour s’engager avec le RCL qui a laissé filer Martin Satriano à l’OL,

Un transfert de 3,5 M€

Edouard a signé un contrat de trois ans avec le RCL, qui a déboursé 3,5 M€ pour son transfert. «Du sang (et Or) neuf à la pointe de l’attaque ! Finisseur efficace, forgé par les équipes de France de jeunes, l’intensité du Scottish Premiership et l’exigence de la Premier League, Odsonne Édouard est de retour en Ligue 1 McDonald’s. Après neuf ans au Royaume-Uni, cet avant-centre complet s’engage avec le Racing pour les trois prochaines saisons !», annoncent les Sang et Or.