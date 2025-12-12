Revue de presse : Haise a un motif d’espoir pour l’OGC Nice avant ses retrouvailles avec le RC Lens, Moffi privé de CAN, Genesio vole au secours de Bouaddi (LOSC)

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Haise a vu du positif dans la nouvelle défaite de l’OGC Nice

Hier soir, l’OGC Nice s’est incliné contre Braga (0-1). Un but de Pau Victor à la demi-heure de jeu a suffi aux Portugais pour s’imposer à l’Allianz Riviera. l’OGC Nice s’est incliné pour la 6e fois de la saison en 6 matches de Ligue Europa. Éliminés, les Aiglons quittent la compétition par la petite porte et auront encore deux matchs pour éviter le zéro pointé. Seule équipe à compter 0 point, l’OGC Nice continue de s’enfoncer dans la crise et Franck Haise est apparu désabusé face aux médias. « On sait pourquoi la série continue, il faut faire deux mi-temps du niveau de la deuxième, a-t-il glissé. On n’a pas assez de force pour tout donner. Quand on le fait en deuxième mi-temps, c’est un autre match. Il faut évidemment être capable de marquer des buts quand on a des temps forts. Perdre des matches, ça ne plait à personne. En perdre huit, ça ne plait à personne. Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ? Ce n’est pas ça qui me touche le plus. Ce qui me touche, c’est que je voudrais voir tout le temps mon équipe comme je l’ai vue en deuxième période ». Est-ce que ce sera le cas dimanche sur le terrain du RC Lens ?

Pas de CAN pour Moffi (OGC Nice)

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a dévoilé hier la liste des joueurs convoqués pour disputer la CAN 2025 au Maroc. Les Super Eagles seront privés de Terem Moffi, en arrêt de travail après l’altercation avec les ultras de l’OGC Nice. Victor Osimhen est bien présent tout comme l’ailier du Paris FC, Moses Simon et le défenseur du FC Nantes Chidozie Awaziem.

The Super Eagles squad for #AFCON2025 is set.



Victor Osimhen, Wilfred Ndidi and 26 others will fly the flag in Morocco under Eric Chelle.



Naija, let’s go again. 🦅🇳🇬#Naija4TheWin #LetsDoItAgain pic.twitter.com/eKR3IHOii6 — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) December 11, 2025

Genesio n’en veut pas à Bouaddi

Lors de la défaite du LOSC à Berne (0-1) hier en Ligue Europa, Ayyoub Bouaddi a reçu un deuxième carton rouge consécutif mais Bruno Genesio l’a réconforté après la rencontre. « Ayyoub était abattu à la mi-temps et après le match, a expliqué le coach des Dogues. J’ai dit que ça faisait partie de l’apprentissage de sa jeune carrière. Après, il a vécu une semaine pleine d’émotions avec sa prolongation et vous avez vu ce matin un article dans le journal, c’est jamais très bon signe, le jour du match. Ça se vérifie de nouveau, donc c’est aussi peut-être notre responsabilité et peut-être qu’on aurait dû le protéger davantage. Il a 18 ans et il y a beaucoup de choses qui se disent autour de lui. Peut-être qu’il aurait été plus opportun de le protéger. Mais voilà, c’est facile à dire, après c’est comme ça. Mais oui, le fait que ce soit le deuxième… Je dis souvent que c’est aussi dans les erreurs ou dans l’échec qu’on apprend beaucoup, si on est capable d’en tirer les leçons. Je sais qu’il le fera, puisque c’est un garçon qui est très intelligent. On va l’accompagner et le soutenir. »