Le mercato du RC Lens s’est conclu avec une arrivée qui fait déjà réagir : Odsonne Édouard, 27 ans, débarque en provenance de Crystal Palace. Un transfert estimé entre 3,5 et 4 millions d’euros, assorti d’un contrat de trois ans.

Ancien espoir du PSG, buteur redouté au Celtic, mais en perte de vitesse depuis son passage en Premier League, Odsonne Edouard arrive revanchard au RC Lens. Plus désiré à Palace, où il n’avait plus qu’un an de contrat, il a accepté de revoir ses prétentions salariales à la baisse pour entrer dans la grille fixée par le Racing. Un effort apprécié par la direction artésienne, qui voit en lui une opportunité de marché à saisir.

Le CV est éloquent. Machine à marquer avec l’équipe de France Espoirs (17 buts en 14 sélections), double meilleur buteur du championnat écossais avec le Celtic (2020 et 2021), Édouard a longtemps été considéré comme l’un des attaquants français les plus prometteurs. Son ratio au Celtic reste impressionnant : 66 buts en 116 matchs, soit 0,57 but/match, le meilleur de l’histoire du championnat écossais pour un joueur à plus de 50 buts.

Mais son aventure anglaise a terni ce bilan. Recruté pour 16 millions d’euros par Crystal Palace en 2021, il n’a jamais confirmé en Premier League : seulement 18 buts en 100 apparitions, et une dernière saison quasi fantôme (8 matchs toutes compétitions confondues, dont 23 minutes disputées depuis la reprise). Un prêt à Leicester n’a rien changé à la donne.

Edouard successeur symbolique d’Ismaël ?

À Lens, l’ancien Titi du PSG vient chercher une relance. Et son retour en Ligue 1 sera scruté de près, surtout après son départ mouvementé de Paris en 2017, marqué par une affaire judiciaire alors qu’il était prêté à Toulouse. Depuis, le joueur a mûri et veut tourner la page pour redevenir ce buteur redouté. Les supporters lensois, eux, n’ont pas attendu pour se passionner autour de son arrivée. Sur les réseaux, les comparaisons, souvenirs et débats fusent déjà.

Certains se rappellent du jeune crack formé au PSG, d’autres mettent en avant son pedigree européen, et tous savent que Lens mise gros sur sa capacité à redevenir décisif. Un détail amusant circule déjà : Édouard est seulement le deuxième joueur de l’histoire du club à arriver directement de Crystal Palace, après Valérien Ismaël, figure emblématique de l’épopée européenne de 2000. Un pari à haut risque donc, mais qui, s’il réussit, pourrait bien marquer l’histoire récente des Sang et Or.