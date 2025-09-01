OL Mercato : Lyon officialise la venue de Martin Satriano (RC Lens), les dessous du deal

L’OL vient d’officialiser son 8ème renfort de l’été avec l’arrivée de l’attaquant uruguayen du RC Lens, Martin Satriano.

En quête d’au moins un N°9 suite à la vente de Georges Mikautadze à Villarreal, l’OL a acté ce jour l’arrivée en prêt avec option d’achat du joueur du RC Lens Martin Satriano (24 ans). Dans son communiqué, le club rhodanien a livré les détails de l’accord.

Il s’agit d’un prêt payant de 1 M€ avec une option d’achat à 5 M€ + 1 M€ de bonus et 10% à la revente sur une plus-value future. Aucun des deux clubs ne précise en revanche s’il s’agit d’une option d’achat obligatoire.

Fonseca réclamait un pivot, il l’a eu !

Si ce choix de l’international uruguayen a déçu pas mal de supporters, l’intéressé sortant d’une saison quasiment blanche au RC Lens (7 apparitions, 81 minutes jouées) du fait d’une rupture des ligaments croisés, l’ancien joueur de l’Inter Milan a été choisi pour son profil athlétique et ses qualités de pivot.

Également passé par le Stade Brestois l’année de la qualification pour la Ligue des Champions (36 apparitions, 6 buts, 4 passes décisives), Martin Satriano s’était surtout distingué dans les équipes de jeunes de l’Inter Milan.

A moins d’1h20 de la deadline, l’OL espère encore finaliser un ou deux mouvements, dans le sens des arrivées … Mais aussi des départs (Akouokou ? Diawara ?).