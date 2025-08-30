RC Lens – Stade Brestois : Morgan Guilavogui, héros lensois malgré lui !

Alors qu’il devait signer à Southampton, Morgan Guilavogui est finalement rester au RC Lens. Et il a inscrit un but hier soir face à Brest (3-1), pour le plus grand bonheur de Pierre Sage, de ses coéquipiers et de Bollaert.

Le RC Lens a renversé Brest (3-1), hier soir à Bollaert. Menés à la pause, les Sang et Or ont égalisé par Thauvin sur penalty, Majecki se faisant expulser pour avoir percuté Fofana, et le RCL a forcé la décision en fin de match avec deux buts de Guilavogui et Thomasson, dans un Bollaert en ébullition. Ce succès lui permet de grimper dans le Top 5 de la Ligue 1.

Après la rencontre, Pierre Sage est revenu sur le but de Morgan Guilavogui et son vrai faux départ à Southampton.

Guilavogui parti pour rester à Lens

« Il a bien fait de rester !, a-t-il lancé. Il était vraiment en instance de départ. Le club anglais avait bien avancé avec lui et il y a eu un problème de dernière minute qui a fait capoter le transfert. Il est revenu à l’entraînement, je lui ai demandé s’il se sentait prêt à jouer, il m’a répondu oui, et on l’a vu ce soir. » Selon Sage, Guilavogui devrait rester à Lens, en tout cas « c’est terminé avec Southampton ». Adrien Thomasson s’est réjoui de cette issue. « C’est la magie du Mercato ! Moi le premier, j’ai été surpris de le voir à l’entraînement jeudi, alors que la veille, le coach nous annonçait qu’il passait une visite médicale dans un autre club. Comme quoi, tant que rien n’est signé, tout peut encore se passer. Et en le voyant dans le groupe, on s’est dit que c’était peut-être lui qui allait changer le cours du match. Sa rentrée, comme celle des autres, nous a apporté une énergie supplémentaire. C’est le destin. S’il n’a pas signé, c’est que ça ne devait pas se faire. Et chapeau à lui : il nous marque ce deuxième but si important. C’est un joueur important, il a fait une très bonne préparation. Il a marqué des buts en pré-saison, on connaît sa qualité devant le but. J’espère qu’il restera et qu’il en inscrira d’autres. »