RC Lens : 2 records dans le viseur face à l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet - 14 Déc 2025, 09:09
La joie des Lensois après leur succès à Nantes.
Cet après-midi, en plus de reprendre la première place du classement au PSG, le RC Lens battre ou égaler deux records en cas de succès sur l’OGC Nice.

Ce dimanche, à partir de 17h15, le RC Lens tentera de battre l’OGC Nice afin de reprendre la tête de la Ligue 1 au PSG, victorieux hier à Metz (3-2). Un nul ne serait pas suffisant car le club de la capitale possède une meilleure différence de buts. En outre, comme l’explique Laurent Mazure, qui fournit d’excellentes statistiques sur les Sang et Or, une victoire permettrait d’égaler ou de battre deux records historiques du club qui, drôle de coïncidence, ont été enregistrés en leur temps face aux Aiglons !

Record de points après 16 journées et année civile sans nul à Bollaert

« Contre Nice, le RC Lens aura l’occasion d’égaler le record de la saison 2022-2023 de 37 points lors des 16 premières journées de Ligue 1. Coïncidence, ce record était tombé aussi contre l’OGC Nice, en décembre 2022 (0-0). Le deuxième record : jamais le RC Lens n’a fini une année civile sans match nul à domicile. Les Sang et Or n’ont plus partagé les points depuis… la réception de Nice en septembre 2024 (le match contre Feignies est considéré à l’extérieur). »

2022-23, c’est la saison de la 2e place. Fair-play, Franck Haise, entraîneur lensois de l’époque désormais sur le banc de l’OGC Nice, a déclaré en conférence de presse qu’il espérait que les rôles s’inverseraient en 2026, que le Racing serait sacré champion de France avec un point d’avance sur le PSG. Cela passe un succès ce dimanche à Bollaert !

