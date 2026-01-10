À LA UNE DU 10 JAN 2026
[09:00]CAN 2025 : Mahrez lâche un bombe sur son avenir
[08:45]FC Nantes, Stade Rennais Mercato : double coup de théâtre pour Carrasco ! 
[08:12]RC Lens : Pierre Sage va aligner un onze de choc à Sochaux !
[07:43]OM Mercato : un cador prêt à claquer 30 M€ pour Vaz, Balerdi dans la boucle ? 
[07:22]ASSE Mercato : Kilmer a un joueur de Ligue des Champions en ligne de mire ! 
[07:00]PSG Mercato : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Dembélé ! 
[06:00]ASSE Mercato : faut-il miser sur Rabby Nzingoula cet hiver ?
[05:00]FC Barcelone Mercato : le Barça lâche un joueur estampillé OM, Balerdi peut souffler ! 
[00:00]FC Barcelone : après Nicki Nicole, un nouveau flirt canon pour Lamine Yamal ? 
[23:00]ASSE : le rivalité face à l’OL prend une cartouche, un changement majeur réclamé !
OM Mercato : un cador prêt à claquer 30 M€ pour Vaz, Balerdi dans la boucle ? 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 07:43
Leonardo Balerdi (OM)
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

L’AS Rome se montre très optimiste pour boucler le transfert de Robinio Vaz au mercato hivernal. Leonardo Balerdi pourrait-il aussi être concerné à l’OM

Un dossier brûlant qui pourrait en cacher un autre. Très active en coulisses, l’AS Rome avance à grands pas sur Robinio Vaz et pourrait bien ouvrir un axe mercato XXL avec l’OM cet hiver… voire au-delà. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la Roma se montre extrêmement confiante dans le dossier Robinio Vaz. Le jeune attaquant marseillais (18 ans) est ciblé comme un investissement d’avenir par les Giallorossi, qui veulent renouveler en profondeur leur secteur offensif. En Italie, on évoque même une offre pouvant frôler les 30 millions d’euros, preuve de l’intérêt très sérieux du club romain pour l’une des plus grosses pépites du centre de formation olympien. 

On parle de 30 M€ en Italie pour Vaz ! 

Un montant colossal pour un joueur aussi jeune, qui placerait l’OM face à un choix stratégique majeur. Mais ce possible transfert pourrait n’être que la première étape d’un rapprochement plus large entre les deux clubs. Sur X, La Tribune Olympienne a jeté un pavé dans la mare avec un message aussi court que lourd de sens : « Attention à l’axe OM-Roma sur ce mercato ». Sans plus de détails, le compte bien informé sur le club phocéen a toutefois ravivé un dossier bien connu des supporters marseillais en repostant un tweet de l’été dernier concernant Leonardo Balerdi. 

Balerdi retenté par la Roma ? 

À l’époque déjà, la Roma était annoncée comme très intéressée par le défenseur argentin, avec la préparation d’une offre conséquente à venir. Difficile de savoir s’il s’agit d’un simple rappel ou d’un véritable indice sur des discussions plus globales entre l’OM et Rome. Mais une chose est sûre : Balerdi reste un joueur très apprécié en Serie A, et son profil correspond parfaitement aux attentes de clubs italiens à la recherche d’un défenseur axial agressif, expérimenté et encore perfectible. Dans un contexte où l’OM pourrait être tenté de sacrifier un gros actif pour financer son mercato, l’idée d’un deal élargi n’a rien d’irréaliste.

