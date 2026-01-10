À LA UNE DU 10 JAN 2026
[09:00]CAN 2025 : Mahrez lâche un bombe sur son avenir
[08:45]FC Nantes, Stade Rennais Mercato : double coup de théâtre pour Carrasco ! 
[08:12]RC Lens : Pierre Sage va aligner un onze de choc à Sochaux !
[07:43]OM Mercato : un cador prêt à claquer 30 M€ pour Vaz, Balerdi dans la boucle ? 
[07:22]ASSE Mercato : Kilmer a un joueur de Ligue des Champions en ligne de mire ! 
[07:00]PSG Mercato : nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Dembélé ! 
[06:00]ASSE Mercato : faut-il miser sur Rabby Nzingoula cet hiver ?
[05:00]FC Barcelone Mercato : le Barça lâche un joueur estampillé OM, Balerdi peut souffler ! 
[00:00]FC Barcelone : après Nicki Nicole, un nouveau flirt canon pour Lamine Yamal ? 
[23:00]ASSE : le rivalité face à l’OL prend une cartouche, un changement majeur réclamé !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça lâche un joueur estampillé OM, Balerdi peut souffler ! 

Par Bastien Aubert - 10 Jan 2026, 05:00
💬 Commenter
Deco (FC Barcelone)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Branimir Mlacic, jeune défenseur central d’Hadjuk Split (18 ans), était suivi par le FC Barcelone. Mais le club catalan a décidé de passer son chemin. L’OM, pourtant intéressé, pourrait manquer une belle opportunité pour renforcer sa défense au mercato.

Le FC Barcelone jette l’éponge. Selon Fabrizio Romano, le club catalan a décidé de ne pas poursuivre son intérêt pour Branimir Mlacic. À seulement 18 ans, le jeune défenseur central d’Hadjuk Split avait déjà attiré les regards des plus grands clubs européens grâce à ses performances impressionnantes et sa maturité tactique pour son âge. Mais le Barça a estimé que le timing n’était pas idéal et a préféré se concentrer sur d’autres priorités dans son recrutement hivernal.

L’Inter Milan en embuscade


Avec le FC Barcelone hors course, l’Inter Milan apparaît désormais comme le favori pour s’attacher les services de Mlacic. Le club italien, toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, pourrait profiter de cette décision pour renforcer sa défense avec un joueur déjà doté d’une solide expérience dans son championnat malgré son jeune âge. Une opportunité que l’OM aurait pu exploiter.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

L’OM suit mais tarde à agir

Le club phocéen a suivi Mlacic de près depuis plusieurs semaines. Le profil du jeune Croate correspond parfaitement aux besoins de l’OM : solide défensivement, capable de relancer proprement, et déjà habitué aux responsabilités malgré son âge. Cependant, le timing et la prudence semblent freiner Marseille, qui pourrait désormais se retrouver derrière l’Inter dans la course. Si l’OM ne se positionne pas rapidement, le club pourrait laisser filer une belle opportunité de renforcer son arrière-garde à l’heure où la succession de Leonardo Balerdi est déjà étudiée.

FC BarceloneOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, OM