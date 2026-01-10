Branimir Mlacic, jeune défenseur central d’Hadjuk Split (18 ans), était suivi par le FC Barcelone. Mais le club catalan a décidé de passer son chemin. L’OM, pourtant intéressé, pourrait manquer une belle opportunité pour renforcer sa défense au mercato.

Le FC Barcelone jette l’éponge. Selon Fabrizio Romano, le club catalan a décidé de ne pas poursuivre son intérêt pour Branimir Mlacic. À seulement 18 ans, le jeune défenseur central d’Hadjuk Split avait déjà attiré les regards des plus grands clubs européens grâce à ses performances impressionnantes et sa maturité tactique pour son âge. Mais le Barça a estimé que le timing n’était pas idéal et a préféré se concentrer sur d’autres priorités dans son recrutement hivernal.

L’Inter Milan en embuscade



Avec le FC Barcelone hors course, l’Inter Milan apparaît désormais comme le favori pour s’attacher les services de Mlacic. Le club italien, toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, pourrait profiter de cette décision pour renforcer sa défense avec un joueur déjà doté d’une solide expérience dans son championnat malgré son jeune âge. Une opportunité que l’OM aurait pu exploiter.

L’OM suit mais tarde à agir

Le club phocéen a suivi Mlacic de près depuis plusieurs semaines. Le profil du jeune Croate correspond parfaitement aux besoins de l’OM : solide défensivement, capable de relancer proprement, et déjà habitué aux responsabilités malgré son âge. Cependant, le timing et la prudence semblent freiner Marseille, qui pourrait désormais se retrouver derrière l’Inter dans la course. Si l’OM ne se positionne pas rapidement, le club pourrait laisser filer une belle opportunité de renforcer son arrière-garde à l’heure où la succession de Leonardo Balerdi est déjà étudiée.