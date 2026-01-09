À LA UNE DU 9 JAN 2026
[12:16]PSG – OM : Pavard clashé par les supporters suite à une polémique avec Hernandez, il s’explique !
[11:50]ASSE Mercato : Kilmer s’est lancé sur une recrue surprise cet hiver ! 
[11:21]Revue de presse : volte-face de Clauss à Nice, Rosenior a offert un futur grand à Lens, signature imminente à Rennes !
[11:00]OM Mercato : de nouveaux financements trouvés par McCourt au Koweït ?
[10:45]FC Nantes, Stade Rennais Mercato – INFO BUT! : Yannick Ferreira Carrasco a une priorité pour son avenir
[10:17]PSG – OM : chambrage total, les Parisiens se lâchent violemment après la finale
[09:50]Revue de presse espagnole : pendant que le FC Barcelone finalise une recrue, Mbappé entrevoit le Clasico ! 
[09:19]ASSE – Mercato INFO BUT! : Nzingoula, une piste… mais pas une priorité
[09:00]CAN 2025 : le Maroc face à un obstacle insurmontable en quarts ?
[08:48]OM Mercato : la terreur du Vélodrome au Stade Rennais cet hiver ? 
Revue de presse espagnole : pendant que le FC Barcelone finalise une recrue, Mbappé entrevoit le Clasico ! 

Par Bastien Aubert - 9 Jan 2026, 09:50
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce vendredi 9 janvier 2026. Au menu : l’arrivée de Kylian Mbappé et de Marc-André ter Stegen en Arabie Saoudite avant la finale de la Supercoupe entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

AS : « Souffrir c’est gagner »

La victoire aux forceps du Real Madrid contre l’Atlético Madrid hier en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne a révélé des Merengue cliniques. Une bonne nouvelle avant le Clasico de dimanche (20h).

MARCA : « En finale avec souffrance »

Kylian Mbappé est de retour disponible pour la finale de la Supercoupe contre le FC Barcelone. « Il arrivera en Arabie saoudite dans les prochaines 24 heures, il se sent beaucoup mieux. Il a des chances de jouer », a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse.

SPORT : « Il y aura Clasico ! »

Sport se frotte les mains à l’idée d’assister à un nouveau Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Annoncé blessé, Marc-André ter Stegen fait son retour dans les rangs blaugranas ! 

MUNDO DEPORTIVO : « En série »

Le Barça fait peur avant le Clasico, d’autant que Deco finalise actuellement le retour de Joao Cancelo avec la programmation de sa visite médicale. 

