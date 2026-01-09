Revue de presse espagnole : pendant que le FC Barcelone finalise une recrue, Mbappé entrevoit le Clasico ! 

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Voici la revue de presse espagnole en date de ce vendredi 9 janvier 2026. Au menu : l’arrivée de Kylian Mbappé et de Marc-André ter Stegen en Arabie Saoudite avant la finale de la Supercoupe entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

AS : « Souffrir c’est gagner »

La victoire aux forceps du Real Madrid contre l’Atlético Madrid hier en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne a révélé des Merengue cliniques. Une bonne nouvelle avant le Clasico de dimanche (20h).

MARCA : « En finale avec souffrance »

Kylian Mbappé est de retour disponible pour la finale de la Supercoupe contre le FC Barcelone. « Il arrivera en Arabie saoudite dans les prochaines 24 heures, il se sent beaucoup mieux. Il a des chances de jouer », a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse.

SPORT : « Il y aura Clasico ! »

Sport se frotte les mains à l’idée d’assister à un nouveau Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Annoncé blessé, Marc-André ter Stegen fait son retour dans les rangs blaugranas !

MUNDO DEPORTIVO : « En série »

Le Barça fait peur avant le Clasico, d’autant que Deco finalise actuellement le retour de Joao Cancelo avec la programmation de sa visite médicale.