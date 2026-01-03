À LA UNE DU 3 JAN 2026
[23:00]Toulouse FC – RC Lens (0-3) : champions d’automne en hiver, les notes des Sang et Or
[22:30]FC Nantes : Kombouaré a failli faire son retour sur un banc
[22:00]Mercato : qui de l’OM ou de l’OL Abdelli doit-il choisir cet hiver ? 
[21:30]ASSE : les Verts signent une première victoire éclatante en 2026, les supporters en folie !
[21:00]PSG Mercato : Campos fonce sur un buteur à 60 M€ validé par Mourinho
[20:44]RC Lens, FC Nantes : Will Still vers un retour imminent en Ligue 1 ?
[20:19]OGC Nice : à peine arrivé, Wahi a déjà taclé le RC Lens et l’OM
[19:50]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Toulouse
[19:42]Stade Rennais Mercato : le conseil en or de Beye au PSG et au Real Madrid pour s’offrir Jacquet
Real Madrid : Kylian Mbappé prend du bon temps avec madame Debbouze à la CAN 2025

Par Bastien Aubert - 3 Jan 2026, 00:00
💬 Commenter
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Kylian Mbappé (Real Madrid, 27 ans) fait parler de lui, mais cette fois-ci, ce n’est pas pour ses exploits sur le terrain mais pour son côté intime…

Kylian Mbappé tire la langue. Blessé au genou et en convalescence, l’attaquant du Real Madrid a profité du début de la CAN au Maroc pour soutenir son ami Achraf Hakimi. Mais c’est à cette occasion qu’il s’est retrouvé aux côtés de la sœur de Jamel Debbouze, déclenchant un véritable emballement sur les réseaux sociaux.

Selon les rumeurs, Mbappé et la sœur de l’humoriste étaient simplement en mode détente, complicité et sourires au programme. Le crack du Real Madrid et elle se connaissent depuis des années, et leur proximité n’aurait rien de romantique : il s’agirait avant tout d’une amitié de longue date.

Les internautes, toujours aux aguets, n’ont pas tardé à relayer photos et vidéos, donnant naissance à un buzz instantané. Entre CAN, vacances et moments partagés, Mbappé prouve qu’il attire l’attention, même lorsqu’il n’est pas sur le terrain.

