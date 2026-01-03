Kylian Mbappé (Real Madrid, 27 ans) fait parler de lui, mais cette fois-ci, ce n’est pas pour ses exploits sur le terrain mais pour son côté intime…

Kylian Mbappé tire la langue. Blessé au genou et en convalescence, l’attaquant du Real Madrid a profité du début de la CAN au Maroc pour soutenir son ami Achraf Hakimi. Mais c’est à cette occasion qu’il s’est retrouvé aux côtés de la sœur de Jamel Debbouze, déclenchant un véritable emballement sur les réseaux sociaux.

Selon les rumeurs, Mbappé et la sœur de l’humoriste étaient simplement en mode détente, complicité et sourires au programme. Le crack du Real Madrid et elle se connaissent depuis des années, et leur proximité n’aurait rien de romantique : il s’agirait avant tout d’une amitié de longue date.

Les internautes, toujours aux aguets, n’ont pas tardé à relayer photos et vidéos, donnant naissance à un buzz instantané. Entre CAN, vacances et moments partagés, Mbappé prouve qu’il attire l’attention, même lorsqu’il n’est pas sur le terrain.